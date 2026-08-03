Bruno Guimarães em ação durante jogo do Newcastle, no St. James' Park - Paul Ellis / AFP

Bruno Guimarães em ação durante jogo do Newcastle, no St. James' ParkPaul Ellis / AFP

Publicado 03/08/2026 10:36

Bruno Guimarães se reapresenta ao Newcastle nesta segunda-feira (3), em meio a negociações para reforçar o Arsenal na sequência da temporada . A previsão inicial era que o meio-campista se juntasse ao elenco dos Magpies no domingo (2), mas a viagem foi adiada em um dia.

De acordo com informações da ‘Sky Sports’, da Inglaterra, a proposta dos Gunners pelo jogador já foi recusada. Mesmo assim, há otimismo para que dê tudo certo.

O volante esteve na Copa do Mundo de 2026 e foi um dos destaques da campanha do Brasil até as oitavas de final. Titular em todas as partidas, ele deu quatro assistências ao longo do torneio. No entanto, perdeu um pênalti no duelo que culminou na eliminação para a Noruega.

No futebol inglês, Bruno Guimarães é um dos pilares do Newcastle. Na última temporada, fez nove gols e deu sete assistências em 41 jogos, sendo 37 na escalação principal.