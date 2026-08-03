World Jiu-Jitsu Championship e Mundial Novatos vão acirrar corrida pelo ranking 2026 - (Foto: ISO)

World Jiu-Jitsu Championship e Mundial Novatos vão acirrar corrida pelo ranking 2026 (Foto: ISO)

Publicado 03/08/2026 08:00 | Atualizado 03/08/2026 08:44

A contagem regressiva para um dos maiores eventos do calendário brasileiro de Jiu-Jitsu no ano já começou. Estão oficialmente abertas as inscrições para o World Jiu-Jitsu Championship + Mundial Novatos, promovido pela CBJJD em parceria com a ISBJJA. Marcada para os dias 25, 26 e 27 de setembro, o campeonato será realizada no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, em Cabo Frio (RJ), reunindo atletas de diferentes estados e países em três dias de grandes disputas.



Sexta - e principal - etapa do Circuito Rio Mineirinho 2026, a competição terá peso 3 no ranking, fator que a torna decisiva para atletas e equipes que sonham terminar a temporada entre os primeiros colocados. Além da disputa pelos títulos mundiais, o evento promete confrontos de alto nível e a presença de algumas das principais academias do Brasil e do exterior.



Outro diferencial está nas premiações oferecidas ao longo da temporada. O Circuito Rio Mineirinho distribuirá passagens internacionais e bolsas Atleta Mineirinho Gold Team, valorizando o desempenho de quem se destacou durante todo o ano. Em cada etapa, as academias participantes ainda concorrem ao sorteio de 20 quimonos e uma área oficial de luta de 40m², fortalecendo o trabalho desenvolvido dentro dos tatames.



Além da importância esportiva, o campeonato oferece um cenário especial para competidores e familiares. Conhecida pelas praias de águas cristalinas, excelente infraestrutura e forte vocação para o turismo, Cabo Frio volta a receber um evento da CBJJD e ISBJJA, proporcionando uma experiência que vai além das lutas e movimentando toda a Região dos Lagos durante o fim de semana.