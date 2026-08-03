World Jiu-Jitsu Championship e Mundial Novatos vão acirrar corrida pelo ranking 2026 (Foto: ISO)
Sexta - e principal - etapa do Circuito Rio Mineirinho 2026, a competição terá peso 3 no ranking, fator que a torna decisiva para atletas e equipes que sonham terminar a temporada entre os primeiros colocados. Além da disputa pelos títulos mundiais, o evento promete confrontos de alto nível e a presença de algumas das principais academias do Brasil e do exterior.
Outro diferencial está nas premiações oferecidas ao longo da temporada. O Circuito Rio Mineirinho distribuirá passagens internacionais e bolsas Atleta Mineirinho Gold Team, valorizando o desempenho de quem se destacou durante todo o ano. Em cada etapa, as academias participantes ainda concorrem ao sorteio de 20 quimonos e uma área oficial de luta de 40m², fortalecendo o trabalho desenvolvido dentro dos tatames.
Além da importância esportiva, o campeonato oferece um cenário especial para competidores e familiares. Conhecida pelas praias de águas cristalinas, excelente infraestrutura e forte vocação para o turismo, Cabo Frio volta a receber um evento da CBJJD e ISBJJA, proporcionando uma experiência que vai além das lutas e movimentando toda a Região dos Lagos durante o fim de semana.
A expectativa da organização é repetir o sucesso das últimas edições e consolidar ainda mais o World Jiu-Jitsu Championship + Mundial Novatos como um dos principais torneios do calendário nacional. Com estrutura de alto nível, organização reconhecida e disputas que prometem marcar a temporada, a competição chega para reunir desde atletas iniciantes até alguns dos maiores nomes da modalidade.
As inscrições já estão abertas no site www.cbjjd.com.br, e a expectativa é de casa cheia em mais uma grande celebração do Jiu-Jitsu. Para atletas e equipes que desejam brigar pelo topo do ranking e viver a experiência de um campeonato internacional, o World Jiu-Jitsu Championship + Mundial Novatos representa uma oportunidade imperdível no Circuito Rio Mineirinho 2026.
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