Jake Paul é o rosto à frente da nova organização de artes marciais(Foto: Reprodução)
Com a operação, a marca "MVP" passa a centralizar todas as frentes do negócio. Enquanto a divisão de Boxe seguirá funcionando normalmente, as atividades da PFL serão gradualmente absorvidas por uma nova estrutura chamada "MVP MMA". A transição ocorrerá de forma progressiva ao longo dos próximos meses, até que a identidade da PFL deixe de ser utilizada definitivamente.
A união das empresas cria uma organização de alcance internacional, com aproximadamente 400 atletas sob contrato e acordos de transmissão já estabelecidos com plataformas como Netflix, ESPN, DAZN e Sky Sports. A expectativa dos executivos é ampliar a presença da companhia em mercados estratégicos, fortalecer o desenvolvimento de talentos e aumentar a capacidade de negociação com patrocinadores e parceiros comerciais.
Jake Paul destacou que a fusão representa um passo importante para ampliar as oportunidades oferecidas aos atletas e impulsionar o crescimento da modalidade em escala global.
“Esta fusão acelera drasticamente nossa missão de transformar os esportes de combate. Queremos oferecer aos atletas melhores oportunidades financeiras, maior exposição e criar uma experiência ainda mais impactante para os fãs”, afirmou o influenciador e empresário no comunicado oficial.
Nova fase começa em agosto
Apesar da mudança estrutural já ter sido anunciada, a PFL ainda promoverá alguns eventos utilizando sua marca atual antes da migração definitiva para a identidade "MVP MMA". A empresa confirmou que somente em agosto realizará cinco eventos entre Boxe e artes marciais mistas, marcando o início dessa nova etapa.
A movimentação também fortalece a estratégia de expansão da MVP, que vinha aumentando seus investimentos no Boxe feminino e recentemente iniciou sua atuação no MMA. Com a incorporação da estrutura da PFL, a companhia passa a disputar espaço de forma mais direta com o UFC, tanto na contratação de atletas quanto na busca por audiência global e novos acordos de transmissão.
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