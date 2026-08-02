Jake Paul é o rosto à frente da nova organização de artes marciais - (Foto: Reprodução)

Jake Paul é o rosto à frente da nova organização de artes marciais(Foto: Reprodução)

Publicado 02/08/2026 16:00 | Atualizado 02/08/2026 18:53

O mercado dos esportes de combate passou por uma transformação significativa na última quinta-feira (30). A Most Valuable Promotions (MVP), promotora criada por Jake Paul e Nakisa Bidarian, confirmou a incorporação da PFL (Professional Fighters League), consolidando um novo grupo que pretende atuar de forma integrada no Boxe, no MMA e na produção de conteúdo esportivo.



Com a operação, a marca "MVP" passa a centralizar todas as frentes do negócio. Enquanto a divisão de Boxe seguirá funcionando normalmente, as atividades da PFL serão gradualmente absorvidas por uma nova estrutura chamada "MVP MMA". A transição ocorrerá de forma progressiva ao longo dos próximos meses, até que a identidade da PFL deixe de ser utilizada definitivamente.