Dan Bastieri retorna ao Outboxing Fight Night em busca de ser campeã brasileira (Foto: Divulgação)
Após marcar presença nas edições anteriores do OFN, Dan chega ao principal combate da noite consciente da responsabilidade de encabeçar um evento que vem ganhando destaque no dentro e fora do Brasil. Ao receber o convite para disputar o título do Conselho Nacional de Boxe (CNB), ela afirma que sentiu a confirmação de que todo o esforço valeu a pena.
"Foi uma mistura de gratidão, responsabilidade e felicidade. Eu sabia que essa oportunidade era resultado de muitos anos de dedicação, de treinos difíceis e de momentos em que pensei em desistir, mas continuei. Quando recebi o convite, pensei: é a oportunidade de mostrar tudo o que venho construindo", destacou.
Além da chance de conquistar o cinturão brasileiro, Dan Bastieri faz questão de ressaltar a importância do Outboxing Fight Night para sua evolução profissional e para o fortalecimento do Boxe no país. Segundo ela, o evento se diferencia pela forma como trata os atletas e pela visibilidade que proporciona à modalidade.
"O Outboxing Fight Night tem sido muito importante para minha carreira. É um evento que valoriza os atletas, oferece visibilidade e ajuda a fortalecer o Boxe. Cada participação foi uma oportunidade de evoluir e ganhar experiência. Eventos como esse fazem o esporte crescer e inspiram novos atletas a acreditarem que é possível chegar longe".
Do outro lado do ringue estará Adriana Araújo, um dos maiores nomes da história do Boxe feminino brasileiro. Apesar do respeito pelo currículo da adversária, Bastieri garante que chega preparada para fazer uma grande apresentação na principal luta da noite.
"Tenho muito respeito pela Adriana e por tudo o que ela conquistou. Mas, quando subimos no ringue, cada um luta pelo seu objetivo. Me preparei da melhor forma possível, estudei bastante e vou entrar focada em executar a estratégia que treinamos. Espero uma grande luta e acredito que será um excelente espetáculo para o público".
A pugilista também destacou o crescimento do Boxe feminino nos últimos anos e acredita que organizações como o OFN desempenham papel fundamental nesse processo. Para ela, quanto mais eventos estruturados surgirem, maiores serão as oportunidades para que novas atletas mostrem seu talento e ampliem a visibilidade da modalidade.
Fechando a entrevista, Dan Bastieri deixou um recado para os fãs que acompanharão o OFN4 e prometeu entregar tudo dentro do ringue em busca do título. "Podem esperar uma atleta muito preparada, determinada e disposta a dar o seu melhor. Eu me dediquei todos os dias para esse momento e vou lutar com inteligência, coragem e respeito pela minha adversária. Meu objetivo é honrar o Boxe, fazer uma grande luta e, se Deus permitir, trazer esse cinturão para casa".
Com ingressos disponíveis no linkhttps://www.sympla.com.br/evento/ofn4-outboxing-fight-night-4-edicao/3465722e transmissão ao vivo através do YouTube @outboxing.official, o OFN4 promete mais uma noite de grandes lutas, apresentações e resgate da nobre arte em 1º de agosto.
CARD COMPLETO:
Outboxing Fight Night 4
Sábado, 1º de agosto de 2026
Outboxing Rio Claro – Avenida 5, 3190 – Res. dos Bosques, Rio Claro-SP
Transmissão: https://www.youtube.com/@outboxing.official
Card principal
Cinturão super-médio CNB: Adriana Araújo x Dan Bastieri
Peso-pena: Paulo “Santo Amaro” Teixeira x Lucas “Terremoto” Sousa
Peso-meio-médio: Eduardo “Maguila” Martins x Everaldo Rodrigues
Card preliminar
Peso-médio: Princy “O Brayan” Rodrigues x Maurício “Indiano” Pereira
Peso-meio-médio: Camille Santana x Larissa “Lara Striker”
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