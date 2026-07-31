Dan Bastieri retorna ao Outboxing Fight Night em busca de ser campeã brasileira - (Foto: Divulgação)

Dan Bastieri retorna ao Outboxing Fight Night em busca de ser campeã brasileira (Foto: Divulgação)

Publicado 31/07/2026 07:00 | Atualizado 31/07/2026 13:36

O Outboxing Fight Night 4 promete mais uma noite de gala para o Boxe nacional no próximo dia 1º de agosto, em Rio Claro (SP). Na luta principal do evento, Dan Bastieri terá pela frente o maior desafio de sua carreira ao disputar o cinturão brasileiro da categoria super-médio contra a experiente Adriana Araújo. Para a atleta, o momento representa o resultado de uma trajetória construída com dedicação e perseverança.



Após marcar presença nas edições anteriores do OFN, Dan chega ao principal combate da noite consciente da responsabilidade de encabeçar um evento que vem ganhando destaque no dentro e fora do Brasil. Ao receber o convite para disputar o título do Conselho Nacional de Boxe (CNB), ela afirma que sentiu a confirmação de que todo o esforço valeu a pena.



"Foi uma mistura de gratidão, responsabilidade e felicidade. Eu sabia que essa oportunidade era resultado de muitos anos de dedicação, de treinos difíceis e de momentos em que pensei em desistir, mas continuei. Quando recebi o convite, pensei: é a oportunidade de mostrar tudo o que venho construindo", destacou.



Além da chance de conquistar o cinturão brasileiro, Dan Bastieri faz questão de ressaltar a importância do Outboxing Fight Night para sua evolução profissional e para o fortalecimento do Boxe no país. Segundo ela, o evento se diferencia pela forma como trata os atletas e pela visibilidade que proporciona à modalidade.



"O Outboxing Fight Night tem sido muito importante para minha carreira. É um evento que valoriza os atletas, oferece visibilidade e ajuda a fortalecer o Boxe. Cada participação foi uma oportunidade de evoluir e ganhar experiência. Eventos como esse fazem o esporte crescer e inspiram novos atletas a acreditarem que é possível chegar longe".



Do outro lado do ringue estará Adriana Araújo, um dos maiores nomes da história do Boxe feminino brasileiro. Apesar do respeito pelo currículo da adversária, Bastieri garante que chega preparada para fazer uma grande apresentação na principal luta da noite.



"Tenho muito respeito pela Adriana e por tudo o que ela conquistou. Mas, quando subimos no ringue, cada um luta pelo seu objetivo. Me preparei da melhor forma possível, estudei bastante e vou entrar focada em executar a estratégia que treinamos. Espero uma grande luta e acredito que será um excelente espetáculo para o público".