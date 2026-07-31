Herbeth Sousa e Paulo Portillo fazem a luta principal do LFA 238 (Foto: Divulgação)
A principal atração da noite será o confronto entre o brasiliense Herbeth Sousa e o uruguaio Paulo Portillo, pela divisão dos pesos-galos. Diante da torcida, Herbeth fará sua 22ª luta como profissional e tentará ampliar a sequência de resultados que o mantém entre os principais nomes da categoria.
Além da luta principal, o Distrito Federal terá outros sete representantes no card. Gabriel Vinicius enfrenta Claudio Nardo em um duelo entre atletas formados na capital. Daniel Araújo mede forças com Victor Gabriel, Márcio Cabral encara Rômulo Oliveira, Ramana Toscanelli enfrenta Ana Carolina Araújo, Pedro Souza luta contra Pedro Ribeiro e Diego Costa terá pela frente Ricardo Lemos.
O LFA é reconhecido como a principal liga de desenvolvimento e transição para o UFC no mundo. Mais de 350 atletas revelados pela organização chegaram à maior promoção de MMA do planeta, fazendo do evento uma das principais vitrines para competidores em ascensão.
O vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão, destacou o trabalho conjunto que possibilitou a realização da edição em Brasília e ressaltou o compromisso da organização com a formação de novos talentos.
"A realização do LFA 238: Distrito 1 é resultado da união de pessoas comprometidas com o fortalecimento do esporte no Distrito Federal. Quero agradecer ao secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, e ao deputado federal Julio Cesar Ribeiro pela parceria, pela confiança e pelo incentivo às artes marciais na capital. Seguimos trabalhando para que o LFA continue revelando talentos para o UFC e oferecendo oportunidades para atletas que sonham chegar ao mais alto nível do MMA."
O LFA 238: Distrito 1, apresentado pela Monster Energy, terá transmissão do card principal pela ESPN para toda a América Latina a partir das 21h. As lutas preliminares serão exibidas gratuitamente no canal oficial do LFA no YouTube.
O acesso à Arena Nilson Nelson será feito por meio de ingresso solidário. A entrada deve ser retirada antecipadamente pela plataforma Sympla no link https://www.sympla.com.br/evento/lfa-238/3453130 e validada com a doação de 1 kg de alimento não perecível na bilheteria do ginásio. Os portões serão abertos às 16h30, com o card preliminar previsto para começar às 17h.
Confira abaixo o card da edição:
LFA 238 - Distrito 1
Arena Nilson Nelson, Brasília-DF
Sexta-feira, 31 de julho de 2026
Peso-galo: Herbeth Sousa vs. Paulo Portillo (luta principal)
Peso meio-médio: Claudio Nardo vs. Gabriel Vinicius
Peso-pena: Leonardo Cerboni vs. Wily Pereira
Peso leve: Juan Pablo Vieira vs. Eduardo Terêncio
Peso-galo: Daniel Araújo vs. Victor Gabriel
Peso-pena: Aristides Vinícius vs. Alexsandro Cangaty
Peso médio: Rayan Kadosoe vs. Felipe Rosa
Peso médio: Marcio Cabral vs. Romulo Oliveira
Peso combinado: Thiago Taveira vs. Wendrio Chaves
Peso-mosca feminino: Ramana Toscanelli vs. Carol Araujo
Peso-galo: Neto Lopes vs. Almir Augusto
Peso-leve: Pedro Souza vs. Pedro Ribeiro
Peso-mosca: Diego Costa vs. Ricardo Lemos
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