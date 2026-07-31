Herbeth Sousa e Paulo Portillo fazem a luta principal do LFA 238 - (Foto: Divulgação)

Herbeth Sousa e Paulo Portillo fazem a luta principal do LFA 238 (Foto: Divulgação)

Publicado 31/07/2026 16:00 | Atualizado 31/07/2026 17:52

Os últimos olhares antes do combate já aconteceram. Após a pesagem oficial realizada na quinta-feira, todos os atletas confirmaram presença no LFA 238: Distrito 1, que será disputado nesta sexta-feira (31), na Arena Nilson Nelson, em Brasília. Com o card validado, a capital federal se prepara para receber uma edição que reúne atletas em busca de espaço na principal organização de desenvolvimento de talentos para o UFC.



A principal atração da noite será o confronto entre o brasiliense Herbeth Sousa e o uruguaio Paulo Portillo, pela divisão dos pesos-galos. Diante da torcida, Herbeth fará sua 22ª luta como profissional e tentará ampliar a sequência de resultados que o mantém entre os principais nomes da categoria.



Além da luta principal, o Distrito Federal terá outros sete representantes no card. Gabriel Vinicius enfrenta Claudio Nardo em um duelo entre atletas formados na capital. Daniel Araújo mede forças com Victor Gabriel, Márcio Cabral encara Rômulo Oliveira, Ramana Toscanelli enfrenta Ana Carolina Araújo, Pedro Souza luta contra Pedro Ribeiro e Diego Costa terá pela frente Ricardo Lemos.



O LFA é reconhecido como a principal liga de desenvolvimento e transição para o UFC no mundo. Mais de 350 atletas revelados pela organização chegaram à maior promoção de MMA do planeta, fazendo do evento uma das principais vitrines para competidores em ascensão.



O vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão, destacou o trabalho conjunto que possibilitou a realização da edição em Brasília e ressaltou o compromisso da organização com a formação de novos talentos.



"A realização do LFA 238: Distrito 1 é resultado da união de pessoas comprometidas com o fortalecimento do esporte no Distrito Federal. Quero agradecer ao secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, e ao deputado federal Julio Cesar Ribeiro pela parceria, pela confiança e pelo incentivo às artes marciais na capital. Seguimos trabalhando para que o LFA continue revelando talentos para o UFC e oferecendo oportunidades para atletas que sonham chegar ao mais alto nível do MMA."