Gabi Pessanha é um dos principais nomes do Jiu-Jitsu feminino - (Foto: Divulgação)

Gabi Pessanha é um dos principais nomes do Jiu-Jitsu feminino (Foto: Divulgação)

Publicado 01/08/2026 11:00 | Atualizado 01/08/2026 20:23

Maior nome do Jiu-Jitsu na atualidade e dona de 12 títulos mundiais na faixa-preta, Gabi Pessanha tem ampliado sua atuação para além das competições. Entre um compromisso e outro no circuito internacional, a atleta vem promovendo seminários e treinões exclusivos para mulheres, reforçando seu compromisso com o crescimento do arte suave e inspirando cada vez mais meninas e mulheres a ocuparem seu espaço nos tatames.



Um dos encontros mais marcantes aconteceu na sede da TMD House, na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio de Janeiro, neste mês de julho. O treinão reuniu participantes de diferentes estados e até de outros países, promovendo não apenas aprendizado técnico, mas também uma mudança de percepção sobre a comunidade: "Foi muito bom não só para as meninas se conectarem comigo, mas principalmente para mostrar uma Cidade de Deus que muitas vezes não aparece na televisão. Vieram pessoas que tinham receio de conhecer o lugar e foi um dia de bastante aprendizado, bastante troca. Foi muito gratificante", destacou a multicampeã.