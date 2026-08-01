Herbeth Sousa venceu Paulo Portillo por finalização na luta principal do LFA 238(Foto: Divulgação)
Conhecido pelo Jiu-Jitsu apurado, Herbeth precisou de menos de cinco minutos para definir o combate. O peso-galo encaixou um triângulo de braço invertido e apagou o adversário aos 4min55s do primeiro round. Foi a 14ª vitória por finalização na carreira do brasiliense, que agora soma 20 triunfos em 22 lutas profissionais, sendo 70% deles por esse caminho. O resultado também ampliou para cinco a sequência de vitórias consecutivas do atleta.
Outro representante do Distrito Federal que levou o público ao delírio foi Gabriel Vinicius. Invicto no MMA profissional, o meio-médio castigou Claudio Nardo com uma sequência de golpes na posição de montada até a interrupção do árbitro, nos primeiros segundos do segundo round. Com o resultado, Gabriel chegou ao cartel de oito vitórias em oito apresentações.
Quem também preservou a invencibilidade foi o peso-leve Juan Pablo Vieira, o "Problema". O atleta precisou de apenas 1min52s para encaixar um mata-leão sobre Eduardo Terencio e conquistar a décima vitória da carreira. Todas foram encerradas antes do tempo regulamentar, e nenhuma ultrapassou o segundo round.
A noite ainda teve outros destaques. Aristides Dias venceu Alexsandro Cangaty com um nocaute técnico após um soco no corpo. Felipe Rosa definiu o duelo contra Rayan Kadosoe com um upper que levou o adversário à lona ainda no primeiro assalto. Wendrio Chaves abriu caminho para a vitória sobre Thiago Taveira com uma cotovelada giratória antes de liquidar o combate com uma sequência de socos. Já Almir Augusto também venceu por nocaute ao dominar Neto Lopes no terceiro round.
Para o vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão, o evento mais uma vez provou a força do MMA brasileiro e a importância da organização como etapa de desenvolvimento rumo ao UFC.
"Foi uma noite que mostrou a força do MMA brasileiro. Tivemos uma Arena Nilson Nelson lotada, atletas entregando grandes performances e lutas que empolgaram do início ao fim. Tenho convicção de que alguns dos competidores que vimos hoje vão representar o Brasil no UFC nos próximos anos. Esse é o papel do LFA, identificar, desenvolver e lapidar as joias do nosso MMA para que cheguem preparadas aos maiores palcos do mundo."
Feijão também agradeceu aos parceiros envolvidos na realização da edição do LFA 238 - Distrito 1, oferecido pela Monster Energy, em Brasília.
"Quero agradecer ao secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira, ao deputado federal Julio Cesar Ribeiro e ao deputado distrital Martins Machado pela parceria e pela confiança no nosso trabalho. Essa união tornou possível mais uma edição do LFA em Brasília e permitiu entregar um grande espetáculo ao público da capital. Esperamos voltar em breve para escrever novos capítulos dessa história."
Confira abaixo todos os resultados do card:
LFA 238
Arena Nilson Nelson, Brasília-DF
31 de julho de 2026
Herbeth Sousa venceu Paulo Portillo por finalização técnica (triângulo de braço invertido) aos 4:55 do R1
Gabriel Vinicius venceu Claudio Nardo por nocaute técnico (cotoveladas e socos), aos 0:42 do R2
Leonardo Cerboni venceu Wily Pereira por decisão unânime
Juan Pablo Vieira venceu Eduardo Terencio por finalização (mata-leão) aos 1:52 do R1
Daniel Araújo venceu Victor Gabriel por decisão unânime
Aristides Vinícius Dias venceu Alexsandro Cangaty por nocaute técnico (golpes no corpo), aos 3:26 do R2
Felipe Rosa venceu Rayan Kadosoe por nocaute (soco) aos 3:32 do R1
Marcio Cabral venceu Romulo Oliveira por decisão unânime do R3
Wendrio Silva venceu Thiago Taveira por nocaute técnico (socos) aos 4:06 do R2
Ana Carolina Araújo venceu Ramana Toscanelli por decisão unânime
Almir Augusto venceu Neto Lopes por nocaute (soco) aos 3:36 do R3
Pedro Victor de Souza venceu Pedro Ribeiro por nocaute técnico (socos) aos 4:32 do R1
Ricardo Lemos venceu Diego Silva Costa por finalização (triângulo) aos 1:10 do do R1
Julia Barros venceu Amanda Rafaela por decisão dividida
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