Herbeth Sousa venceu Paulo Portillo por finalização na luta principal do LFA 238 - (Foto: Divulgação)

Herbeth Sousa venceu Paulo Portillo por finalização na luta principal do LFA 238(Foto: Divulgação)

Publicado 01/08/2026 17:00 | Atualizado 01/08/2026 19:27

A Arena Nilson Nelson recebeu grande público na noite desta sexta-feira (31) para o LFA 238: Distrito 1, e a torcida da casa saiu com motivos de sobra para comemorar. Embalado pelo apoio das arquibancadas, o brasiliense Herbeth Sousa confirmou o favoritismo na luta principal ao finalizar o uruguaio Paulo Portillo e dar mais um passo rumo à disputa do cinturão peso-galo da organização ou a uma oportunidade no UFC.



Conhecido pelo Jiu-Jitsu apurado, Herbeth precisou de menos de cinco minutos para definir o combate. O peso-galo encaixou um triângulo de braço invertido e apagou o adversário aos 4min55s do primeiro round. Foi a 14ª vitória por finalização na carreira do brasiliense, que agora soma 20 triunfos em 22 lutas profissionais, sendo 70% deles por esse caminho. O resultado também ampliou para cinco a sequência de vitórias consecutivas do atleta.



Outro representante do Distrito Federal que levou o público ao delírio foi Gabriel Vinicius. Invicto no MMA profissional, o meio-médio castigou Claudio Nardo com uma sequência de golpes na posição de montada até a interrupção do árbitro, nos primeiros segundos do segundo round. Com o resultado, Gabriel chegou ao cartel de oito vitórias em oito apresentações.