Vini Jr fez trabalhos físicos e com bola junto aos companheiros de Real Madrid em retorno após as fériasDivulgação/Real Madrid
Vini Jr retorna aos treinos em condição 'excepcional' no Real Madrid
Atacante se apresenta para começar os trabalhos para a próxima temporada em meio à indefinição sobre renovação e sem saber se fica no clube
Ex-Vasco acumula lesões e volta a ser problema no Palmeiras
Atacante já desfalcou o clube paulista em mais de 80 jogos desde que chegou, no início de 2025
Estudiantes não quer pagar por atacante do Botafogo e espera rescisão
Jogador está fora dos planos; Alvinegro já rescindiu vínculo com três jogadores depois do retorno do futebol brasileiro com o fim da Copa
Paredes volta a causar confusão após polêmica na final da Copa
Meio-campista do Boca Juniors chutou a bola contra adversário, provocou tumulto e recebeu apenas cartão amarelo
Ex-Botafogo elogia futebol brasileiro em apresentação no Oviedo
Atacante Chris Ramos retorna à Espanha por empréstimo de um ano e ainda tem contrato com o Glorioso, onde não se firmou durante passagem de um ano
Flick admite necessidade de reforços no ataque do Barcelona
Barcelona teve proposta por Julián Álvarez recusada e segue analisando opções para o setor ofensivo
Varela faz balanço da trajetória no Flamengo: 'Estou muito feliz aqui'
Uruguaio completou quatro anos no clube recentemente; ele também analisou como a vida mudou desde então
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.