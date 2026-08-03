Vini Jr fez trabalhos físicos e com bola junto aos companheiros de Real Madrid em retorno após as férias - Divulgação/Real Madrid

Vini Jr fez trabalhos físicos e com bola junto aos companheiros de Real Madrid em retorno após as fériasDivulgação/Real Madrid

Publicado 03/08/2026 09:53 | Atualizado 03/08/2026 16:51

participou da primeira atividade, após passar por exames médicos.

Vini Jr terá uma semana decisiva para definir seu futuro no Real Madrid , mas enquanto aguarda nova reunião sobre a renovação, apresentou-se para a pré-temporada. O atacante voltou aos treinos no Real Madrid nesta segunda-feira (3) e

Como foi o dia de Vini Jr

chegou como se fosse um dia normal de treinamentos, "sem gestos, sem declarações, sem movimentos surpreendentes". O jornal espanhol 'AS' detalhou esse primeiro dia no CT de Valdebebas, que começou às 8h30 no horário local. Com um ultimato do Real Madrid para definir se aceita ou não a renovação, o jogador, "sem gestos, sem declarações, sem movimentos surpreendentes".

O tempo maior de férias - quatro semanas em vez de três de outros companheiros por causa do desgaste com os muitos jogos na temporada passada - não o impediu de ir a campo. Mas antes passou por uma bateria de exames médicos, em um hospital próximo ao CT, onde se encontrou com Brahim e Bernardo Silva, outros dois que se apresentaram nesta segunda-feira.

Conversa com Mourinho e treino com bola

com o novo técnico do Real Madrid, José Mourinho, após conversaram. Na sequência, o brasileiro trabalhou com outros 13 nomes do elenco principal. Aprovado, Vini Jr foi a campo, onde teve um rápido contato, após se falarem por telefone . Os dois apertaram as mãos e. Na sequência, o brasileiro trabalhou com outros 13 nomes do elenco principal.

Segundo o 'AS', foi um "trabalho físico muito controlado e progressivo", além de já ter o primeiro contato com a bola. Fontes do Real Madrid disseram que ele voltou em "condições físicas excepcionais" e que a indefinição quanto à renovação de contrato não interfere no mental, tendo treinado "como em qualquer outro dia " e demonstrado calma.

Vini Jr terá ao menos 19 dias de preparação antes da estreia do Real Madrid na temporada. Até lá, seu futuro deve ser definido. Caso não renove com o clube, ele pode ser negociado ainda nesta janela de transferências, tendo o Arsenal como um dos principais interessados em sua contratação.