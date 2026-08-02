Mourinho teve passagem de destaque pelo Real Madrid entre 2010 e 2013 - Divulgação / Real Madrid

Mourinho teve passagem de destaque pelo Real Madrid entre 2010 e 2013Divulgação / Real Madrid

Publicado 02/08/2026 19:45

Rio - José Mourinho pode ter um papel importante para a definição do futuro de Vini Jr. O atacante brasileiro, de 26 anos, tem conversas travadas sobre a renovação e tem a permanência indefinida no Real Madrid para a próxima temporada. E é aí que entra o técnico português. O novo comandante da equipe ligou para o jogador e tenta incentivar a ampliação do vínculo com o gigante espanhol.

Nas últimas semanas, José Mourinho estreitou a relação com Vini Jr para sanar qualquer mal entendido após o episódio com Prestianni, na Liga dos Campeões da última temporada. Na ocasião, o treinador português tentou minimizar o racismo do atacante argentino, do Benfica. O técnico conversou com o brasileiro sobre a situação e reforçou a sua importância para o Real Madrid, segundo o jornal "Marca".

Vini Jr se reapresenta nesta segunda-feira (3) para iniciar a pré-temporada e deve se reunir com o Real Madrid para debater sobre a renovação . O atacante já chegou a um acordo sobre o salário e recebe muito próximo do teto de 20 milhões de euros (R$ 117,3 milhões) estabelecido pelo presidente Florentino Pérez como máximo pelo clube, mas há um entrave sobre o bônus pela assinatura do contrato.

O Real Madrid entende que as luvas para um jogador que já faz parte do elenco devem ser menores do que aqueles que chegam livres do mercado. Já o estafe de Vini Jr argumenta que o valor pedido é considerado abaixo do que o clube pagaria caso vá buscar uma reposição no mercado. As partes seguem irredutíveis em seus posicionamentos e ainda não há um consenso.

Em meio a indefinição, o Arsenal monitora a situação e aguarda uma oportunidade para abrir conversas pela contratação. Vini Jr tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027 e pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro. O clube espanhol, por sua vez, tenta definir a situação imediatamente para não correr risco de perder um dos seus principais ativos de graça.