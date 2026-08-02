Vini Jr é um dos destaques do Real MadridOscar del Pozo / AFP
Técnico do Arsenal despista sobre Vini Jr, mas diz: ‘Somos ambiciosos’
Atacante do Real Madrid desperta o interesse do clube inglês para a sequência da temporada
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Ignácio e Igor Rabello superam desconfiança e ganham elogios no Fluminense
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