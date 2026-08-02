Diego Souza mostrou estar ansioso para assumir o comando do Joinville - Reprodução / Instagram @jec_oficial

Diego Souza mostrou estar ansioso para assumir o comando do JoinvilleReprodução / Instagram @jec_oficial

Publicado 02/08/2026 15:10

Ex-jogador, Diego Souza foi anunciado como novo técnico do Joinville neste domingo (2). Ele se aposentou dos gramados há dois anos e, agora, terá a sua primeira experiência como treinador. A expectativa é que o trabalho comece já nesta segunda-feira (3).

“Estou bastante motivado, com muita energia para fazer as coisas acontecerem e alcançarmos os objetivos que temos para esse restinho de ano”, disse o comandante, em vídeo publicado nas redes sociais do clube catarinense.

“Podem contar comigo. Conto muito com vocês, porque a gente sabe que, estando juntos, as coisas se tornam mais fáceis”, completou.