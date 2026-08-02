Diego Souza mostrou estar ansioso para assumir o comando do JoinvilleReprodução / Instagram @jec_oficial
Diego Souza é o novo técnico do Joinville: ‘Bastante motivado’
Ex-jogador, que se aposentou há dois anos, terá primeira experiência como treinador
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