Rayan teve bom desempenho em seu primeiro ano na Inglaterra - Divulgação / Bournemouth

Rayan teve bom desempenho em seu primeiro ano na InglaterraDivulgação / Bournemouth

Publicado 02/08/2026 11:45

Vasco nas próximas semanas.



Aos 19 anos, ele é visto no Oriente Médio como um reforço de alto impacto esportivo e grande potencial financeiro, tratado como um ativo capaz de se valorizar ainda mais no mercado. A possível chegada de Rayan se alinha ao planejamento da equipe para 2026/27, que prevê a saída de outro brasileiro: sem espaço com o técnico Simone Inzaghi, Malcom deve ser negociado. Rio - O bom desempenho de Rayan na última Copa do Mundo e o início promissor no futebol inglês colocaram o jovem no radar do Al-Hilal. Segundo informações do "ge", o clube saudita planeja formalizar uma proposta ao Bournemouth pelo ex-atacante donas próximas semanas.Aos 19 anos, ele é visto no Oriente Médio como um reforço de alto impacto esportivo e grande potencial financeiro, tratado como um ativo capaz de se valorizar ainda mais no mercado. A possível chegada de Rayan se alinha ao planejamento da equipe para 2026/27, que prevê a saída de outro brasileiro: sem espaço com o técnico Simone Inzaghi, Malcom deve ser negociado.

A disputa pela contratação, contudo, promete ser acirrada. Além de convencer clube e jogador, o Al-Hilal precisará superar a concorrência de gigantes europeus que também monitoram a joia, como Real Madrid, Liverpool, Bayern de Munique, PSG e Arsenal.



Outro fator decisivo para o negócio é o alto custo envolvido. O Bournemouth adquiriu o atleta por 35 milhões de euros (cerca de R$ 219 milhões à época) no início de 2026 junto ao Vasco e não planeja liberá-lo sem uma compensação financeira expressiva.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza