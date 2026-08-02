Neymar em ação pelo SantosRaul Baretta / Santos FC
Cuca evita garantir Neymar na Copa do Brasil e cita leilão beneficente
Comissão técnica ainda avaliará as condições do atacante antes de definir sua presença no jogo de volta das oitavas de final
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Técnico Franclim Carvalho tem em mãos elenco bem encorpado, que oferece mais possibilidades táticas para o restante da temporada
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