Neymar em ação pelo Santos - Raul Baretta / Santos FC

Neymar em ação pelo SantosRaul Baretta / Santos FC

Publicado 02/08/2026 09:50 | Atualizado 02/08/2026 09:56

Neymar na partida decisiva contra o Remo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Santos enfrenta o time paraense na terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, um dia após o evento beneficente realizado pelo atacante. Rio - O técnico Cuca evitou confirmar a presença dena partida decisiva contra o Remo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Santos enfrenta o time paraense na terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, um dia após o evento beneficente realizado pelo atacante.

Neymar participará do tradicional leilão promovido por seu instituto na noite de segunda-feira (3), em São Paulo. Questionado sobre o impacto do evento na preparação do camisa 10, o treinador preferiu não interferir e afirmou que a situação será analisada internamente.



"Isso é uma coisa dele e todos os anos que ele faz, um leilão beneficente com pessoas do mundo inteiro. A diretoria vai resolver junto com ele. A minha parte, o que a gente tem que fazer é amanhã na reapresentação, reavaliar."

"O Neymar estava há 74 dias que não jogava uma partida inteira, jogou essas duas. A gente tem que ver também o tamanho do desgaste, conversar com o jogador, depois internamente resolver e depois passar para vocês", completou.

Apesar da cautela, Cuca elogiou a atuação do atacante no empate por 0 a 0 com o Remo, no último sábado (1º). Ele ressaltou a participação ativa na construção das jogadas, principalmente durante o primeiro tempo.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza