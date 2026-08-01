Gianni Infantino, atual presidente da FifaAlex Wong / AFP
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Gianni Infantino causou revolta ao sugerir investimentos privados na Copa do Mundo
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