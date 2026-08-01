Lucca em ação durante treino do São PauloDivulgação / São Paulo FC
Atacante do São Paulo sofre acidente de carro e é levado ao hospital
Lucca tem lesão na região do maxilar, está consciente e recebe atendimento médico
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Zubeldía elogia defesa do Fluminense diante do Vasco: ‘Bom trabalho’
Ignácio e Igor Rabello eram os únicos zagueiros disponíveis para o clássico
Igor Rabello valoriza oportunidade no Fluminense: ‘Trabalho bastante’
Zagueiro foi titular diante do Vasco, nas oitavas de final da Copa do Brasil
Pentacampeão, Kleberson passa por cateterismo após sentir dores no peito
Ex-volante foi atendido em um hospital em Orlando, nos Estados Unidos, depois de voltar a sentir incômodo
Léo Jardim analisa empate do Vasco com o Fluminense: ‘Jogo truncado’
Goleiro foi um dos destaques do clássico, pelas oitavas de final da Copa do Brasil
Vasco e Fluminense empatam sem gols pelas oitavas da Copa do Brasil
Rivais não conseguiram tirar o zero do placar, e decisão da vaga será na quarta-feira (5), no Maracanã
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