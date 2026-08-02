Micael tinha 15 anos de idade Reprodução / X @SaoPauloFC
Segundo informações publicadas pelo "ge", Micael chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. Além dele, outras pessoas também foram atingidas pelos disparos.
Natural de Alagoas, o meia defendeu o São Paulo no primeiro semestre deste ano e fez parte da equipe campeã da Copa Fictor. Após o período no clube paulista, retornou a Maceió e passou a integrar a equipe sub-15 do CSA.
A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O delegado Ueslei Lima esteve no local para iniciar os primeiros levantamentos, enquanto equipes da Polícia Civil ouviram testemunhas.
A principal linha de investigação aponta que o ataque pode ter relação com a atuação de facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
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