Micael tinha 15 anos de idade - Reprodução / X @SaoPauloFC

Micael tinha 15 anos de idade Reprodução / X @SaoPauloFC

Publicado 02/08/2026 12:22





Segundo informações publicadas pelo "ge", Micael chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. Além dele, outras pessoas também foram atingidas pelos disparos.



Natural de Alagoas, o meia defendeu o São Paulo no primeiro semestre deste ano e fez parte da equipe campeã da Copa Fictor. Após o período no clube paulista, retornou a Maceió e passou a integrar a equipe sub-15 do CSA.

O jovem Micael Leandro, de 15 anos, que passou pelas categorias de base do São Paulo , morreu após ser baleado durante uma partida amistosa disputada na tarde deste último sábado (1º), no bairro do Pontal da Barra, em Maceió. Segundo a Polícia Civil de Alagoas, o adolescente teria sido atingido por engano.Segundo informações publicadas pelo "ge", Micael chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. Além dele, outras pessoas também foram atingidas pelos disparos.Natural de Alagoas, o meia defendeu o São Paulo no primeiro semestre deste ano e fez parte da equipe campeã da Copa Fictor. Após o período no clube paulista, retornou a Maceió e passou a integrar a equipe sub-15 do CSA.

Em nota oficial, o clube alagoano lamentou a morte do atleta e pediu que o caso seja esclarecido pelas autoridades. "O Centro Sportivo Alagoano lamenta profundamente a morte do jovem Micael Leandro, que integrava o sub-15 do Azulão. Prestamos nossa solidariedade aos amigos e familiares neste momento tão difícil. Esperamos que as autoridades competentes investiguem o caso para solucionar esse crime tão brutal."



A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O delegado Ueslei Lima esteve no local para iniciar os primeiros levantamentos, enquanto equipes da Polícia Civil ouviram testemunhas.



A principal linha de investigação aponta que o ataque pode ter relação com a atuação de facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.