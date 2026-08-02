Rafael Navarro em ação pelo Colorado Rapids, dos Estados Unidos - Reprodução / X @ColoradoRapids

Rafael Navarro em ação pelo Colorado Rapids, dos Estados UnidosReprodução / X @ColoradoRapids

Publicado 02/08/2026 13:26 | Atualizado 02/08/2026 13:33

Botafogo garantiu a vitória de 1 a 0 sobre o Austin FC, de pênalti, no lance derradeiro da partida.



A situação do Colorado na tabela ainda não é das mais simples, mas o gol nos acréscimos deu uma sobrevida à equipe. Não à toa, o resultado final foi muito comemorado por todos. Com a vitória em casa, no Estádio Dick's Sporting Goods Park, o time chegou aos 22 pontos e, agora, está a quatro do grupo dos que se garantem nos playoffs, com mais 16 partidas ainda a serem realizadas.

Estados Unidos - Um gol importante e no último suspiro. Na noite deste sábado (1º), mais uma vez o Colorado Rapids contou com o artilheiro Rafael Navarro para se manter vivo na luta por uma vaga nos playoffs da Conferência Oeste da MLS, a liga profissional norte-americana de futebol. O ex-atacante dogarantiu a vitória de 1 a 0 sobre o Austin FC, de pênalti, no lance derradeiro da partida.A situação do Colorado na tabela ainda não é das mais simples, mas o gol nos acréscimos deu uma sobrevida à equipe. Não à toa, o resultado final foi muito comemorado por todos. Com a vitória em casa, no Estádio Dick's Sporting Goods Park, o time chegou aos 22 pontos e, agora, está a quatro do grupo dos que se garantem nos playoffs, com mais 16 partidas ainda a serem realizadas.

"Realmente, foi um gol e uma vitória muito importantes. Sabíamos que precisávamos do resultado a qualquer custo, até criamos chances para matar o jogo, mas o gol só saiu no último lance. Graças a Deus, tive frieza para bater bem o pênalti, o que nos mantém vivos. Ainda falta muito, mas vamos brigar até o fim", vibrou Navarro, que chegou aos 9 gols na atual edição da MLS.



O time volta a campo apenas no dia 15 de agosto, quando receberá o Sporting KC, lanterna da Conferência Oeste. Na MLS, cada um dos 30 clubes disputa 34 partidas, sendo 17 em casa e 17 fora. Os times enfrentam adversários da mesma conferência duas vezes (28 jogos) e realizam seis partidas contra rivais da outra conferência.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza