Valentín Barco em ação pela Argentina na Copa do Mundo de 2026Aric Becker / AFP

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O Chelsea anunciou neste domingo (2) a contratação de Valentín Barco, vice-campeão da Copa do Mundo com a Argentina. O jogador, que pode atuar como lateral-esquerdo ou meio-campista, assinou vínculo com os Blues até 2033.

Aos 22 anos, ele estava no Strasbourg, da França. Por lá, era um dos destaques do time. Em 2025/26, fez três gols e deu nove assistências em 43 jogos, sendo 36 entre os titulares.

Revelado pelo Boca Juniors, Valentín Barco também passou pelo Brighton, da Inglaterra, e pelo Sevilla, da Espanha, mas sem sucesso.

No sábado (1º), o Chelsea já havia oficializado a contratação do experiente Danny Welbeck (Brighton), depois das chegadas de Maxence Lacroix (Crystal Palace), Morgan Rogers (Aston Villa), Marco Palestra (Atalanta), Emmanuel Emegha (Strasbourg) e Geovany Quenda (Sporting Lisboa).

O anúncio do Chelsea