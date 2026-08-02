Valentín Barco em ação pela Argentina na Copa do Mundo de 2026Aric Becker / AFP
Aos 22 anos, ele estava no Strasbourg, da França. Por lá, era um dos destaques do time. Em 2025/26, fez três gols e deu nove assistências em 43 jogos, sendo 36 entre os titulares.
Revelado pelo Boca Juniors, Valentín Barco também passou pelo Brighton, da Inglaterra, e pelo Sevilla, da Espanha, mas sem sucesso.
No sábado (1º), o Chelsea já havia oficializado a contratação do experiente Danny Welbeck (Brighton), depois das chegadas de Maxence Lacroix (Crystal Palace), Morgan Rogers (Aston Villa), Marco Palestra (Atalanta), Emmanuel Emegha (Strasbourg) e Geovany Quenda (Sporting Lisboa).
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