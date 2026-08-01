Vini Jr com a seleção brasileira na Copa do Mundo - Willian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Vini Jr com a seleção brasileira na Copa do MundoWillian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 01/08/2026 16:00

Rio - O futuro de Vini Jr virou uma incógnita no Real Madrid. O atacante, de 26 anos, se reapresenta nesta segunda-feira (3) para iniciar os trabalhos na pré-temporada, mas ainda com conversas sobre a renovação travadas. O clube espanhol pretende se reunir com o jogador na próxima semana para tentar destravar a negociação e encerrar a novela.

O principal entrave nas conversas é sobre o bônus pela assinatura do contrato. Vini Jr já chegou a um acordo sobre o salário e recebe muito próximo do teto de 20 milhões de euros (R$ 117,3 milhões) estabelecido pelo presidente Florentino Pérez como máximo pelo clube. A negociação engloba o valor total do contrato de cinco anos, o que gera divergência entre as partes, segundo o "ge".

O Real Madrid entende que as luvas para um jogador que já faz parte do elenco devem ser menores do que aqueles que chegam livres do mercado. Já o estafe de Vini Jr argumenta que o valor pedido é considerado abaixo do que o clube pagaria caso vá buscar uma reposição no mercado. As partes seguem irredutíveis em seus posicionamentos e ainda não há um consenso.