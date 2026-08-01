Vini Jr com a seleção brasileira na Copa do MundoWillian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

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Rio - O futuro de Vini Jr virou uma incógnita no Real Madrid. O atacante, de 26 anos, se reapresenta nesta segunda-feira (3) para iniciar os trabalhos na pré-temporada, mas ainda com conversas sobre a renovação travadas. O clube espanhol pretende se reunir com o jogador na próxima semana para tentar destravar a negociação e encerrar a novela.
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O principal entrave nas conversas é sobre o bônus pela assinatura do contrato. Vini Jr já chegou a um acordo sobre o salário e recebe muito próximo do teto de 20 milhões de euros (R$ 117,3 milhões) estabelecido pelo presidente Florentino Pérez como máximo pelo clube. A negociação engloba o valor total do contrato de cinco anos, o que gera divergência entre as partes, segundo o "ge".
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O Real Madrid entende que as luvas para um jogador que já faz parte do elenco devem ser menores do que aqueles que chegam livres do mercado. Já o estafe de Vini Jr argumenta que o valor pedido é considerado abaixo do que o clube pagaria caso vá buscar uma reposição no mercado. As partes seguem irredutíveis em seus posicionamentos e ainda não há um consenso.
Em meio a indefinição, o Arsenal monitora a situação e aguarda uma oportunidade para abrir conversas pela contratação. Vini Jr tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027 e pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro. O clube espanhol, por sua vez, tenta definir a situação imediatamente para não correr risco de perder um dos seus principais ativos de graça.