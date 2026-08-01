Endrick durante treinamento do Real MadridDivulgação
Contratado a pedido do treinador português, Carlos Espí reúne características físicas valorizadas por Mourinho, que busca um atacante de referência para o sistema ofensivo. Revelado pelo Levante, o espanhol de 21 anos chegou após o pagamento da multa rescisória de 25 milhões de euros (cerca de R$ 146 milhões).
Nem mesmo uma possível utilização pela ponta direita parece ampliar as chances do brasileiro. O setor já conta com Rodrygo, Brahim Díaz e pode receber Yan Diomande, reduzindo ainda mais as opções para o atacante, que retornou à equipe após um bom empréstimo ao Lyon, onde marcou oito gols e deu nove assistências em 21 partidas.
Apesar do cenário desfavorável, Endrick ainda terá oportunidades durante a pré-temporada para tentar convencer Mourinho. Ele foi relacionado para o amistoso contra a Fiorentina, da Itália, que acontecerá neste sábado (1º), às 13h (de Brasília), no Wörthersee Stadion, em Klagenfurt, na Áustria.
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