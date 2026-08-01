Endrick durante treinamento do Real Madrid - Divulgação

Endrick durante treinamento do Real MadridDivulgação

Publicado 01/08/2026 09:49 | Atualizado 01/08/2026 09:58

Real Madrid voltou a ser uma incógnita. Segundo informações do jornal espanhol "Marca", o brasileiro não se encaixa no perfil de centroavante desejado por José Mourinho e, neste momento, aparece atrás dos concorrentes em uma disputa por espaço no elenco merengue.



Contratado a pedido do treinador português, Carlos Espí reúne características físicas valorizadas por Mourinho, que busca um atacante de referência para o sistema ofensivo. Revelado pelo Levante, o espanhol de 21 anos chegou após o pagamento da multa rescisória de 25 milhões de euros (cerca de R$ 146 milhões). Espanha - O futuro de Endrick novoltou a ser uma incógnita. Segundo informações do jornal espanhol "Marca", o brasileiro não se encaixa no perfil de centroavante desejado por José Mourinho e, neste momento, aparece atrás dos concorrentes em uma disputa por espaço no elenco merengue.Contratado a pedido do treinador português,reúne características físicas valorizadas por Mourinho, que busca um atacante de referência para o sistema ofensivo. Revelado pelo Levante, o espanhol de 21 anos chegou após o pagamento da multa rescisória de 25 milhões de euros (cerca de R$ 146 milhões).

A chegada de Espí ocorreu logo após a saída de Gonzalo García para o Fulham, cenário que inicialmente poderia abrir espaço para Endrick. No entanto, o ex-Palmeiras acabou sendo prejudicado pela mudança de perfil adotada pelo clube, já que suas valências não se encaixam no modelo desejado pelo técnico.



Nem mesmo uma possível utilização pela ponta direita parece ampliar as chances do brasileiro. O setor já conta com Rodrygo, Brahim Díaz e pode receber Yan Diomande, reduzindo ainda mais as opções para o atacante, que retornou à equipe após um bom empréstimo ao Lyon, onde marcou oito gols e deu nove assistências em 21 partidas.



Apesar do cenário desfavorável, Endrick ainda terá oportunidades durante a pré-temporada para tentar convencer Mourinho. Ele foi relacionado para o amistoso contra a Fiorentina, da Itália, que acontecerá neste sábado (1º), às 13h (de Brasília), no Wörthersee Stadion, em Klagenfurt, na Áustria.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza