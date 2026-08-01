Americano conquistou o título da Série A2 do Carioca - Divulgação / Americano

Americano conquistou o título da Série A2 do CariocaDivulgação / Americano

Publicado 01/08/2026 17:30

Rio - O Americano está de volta para a primeira divisão do Campeonato Carioca. Em jogo emocionante, o Alvinegro venceu o Resende nos pênaltis por 6 a 5 após vitória por 1 a 0 no tempo normal, neste sábado (1º), no Ary de Oliveira, em Campos dos Goytacazes, pelo jogo de volta da Série A2 do Carioca, e garantiu o acesso para a elite do estadual.

Campeão da Taça Santos Dumont com uma campanha que terminou com 25 pontos conquistados entre 33 possíveis, o Americano chegou para o mata-mata como favorito. No jogo de ida, o Resende venceu por 1 a 0 e carregou a vantagem do empate para a partida de volta. Nos acréscimos do segundo tempo, Maranhão fez o gol que devolveu o placar da ida e levou a decisão para os pênaltis.

Foi um jogo muito equilibrado em Campos dos Goytacazes. Assim como ocorreu no jogo de ida, as equipes alternaram com momentos de domínio. O Resende teve a chance de sair na frente do placar aos 46 minutos do primeiro tempo, mas o atacante Matheus Goiano bateu um pênalti com paradinha e, por isso, a cobrança foi anulada para alívio do Americano.

No segundo tempo, o Americano foi superior. No último quarto da partida, o Resende recuou demais e deu campo para o Cano, que lutou até o fim. Nos acréscimos, Lekinho pegou uma sobra pela direita, fez o cruzamento e o atacante Maranhão subiu mais que todo mundo para escorar de cabeça, superando Pedro Henrique, para empatar o placar agregado e levar a decisão para os pênaltis.

Na decisão por pênaltis, o equilíbrio permaneceu. O Americano saiu na frente e converteu as três primeiras cobranças, enquanto o Resende perdeu uma. Nas últimas duas, no entanto, o time de Campos perdeu as duas e viu o Resende ter a bola decisiva do jogo. Porém, o goleiro Pedro Zanetti defendeu e levou a disputa para as cobranças alternadas.

A emoção tomou conta do estádio Ary de Oliveira, em Campos dos Goytacazes. Nas alternadas, o Americano saiu na frente, mas o Resende empatou na frieza de Wiliver, em cobrança com cavadinha. O Cano, no entanto, não perdeu mais. Andinho e Dandan marcaram, enquanto o goleiro Pedro Zanetti voltou a brilhar e defendeu a cobrança de Cavallini para garantir o título alvinegro.

Com o título do Americano, o Campeonato Carioca de 2027 está definido. O time de Campos dos Goytacazes ocupará o lugar do Maricá, que foi rebaixado para a Série A2 e não conseguiu conquistar o acesso. O Cano se junta a Bangu, Boavista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Vasco e Volta Redonda na primeira divisão.