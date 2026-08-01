João Pedro renovou contrato com o Chelsea até 2033Alex Grimm / AFP
Chelsea renova contrato com atacante João Pedro até 2033
Jogador estava na mira do Arsenal e do Barcelona, mas decidiu ampliar o vínculo com os Blues
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