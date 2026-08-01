João Pedro renovou contrato com o Chelsea até 2033 - Alex Grimm / AFP

João Pedro renovou contrato com o Chelsea até 2033Alex Grimm / AFP

Publicado 01/08/2026 15:00 | Atualizado 01/08/2026 15:00

Rio - Um dos destaques do Chelsea, da Inglaterra, na última temporada, o atacante João Pedro renovou o contrato. O jogador brasileiro, de 24 anos, tinha contrato até junho de 2032, mas aceitou a proposta para ampliar o vínculo por mais um ano, até junho de 2033.

Na temporada 2025/26, João Pedro disputou 50 jogos, marcou 20 gols e deu nove assistências. O atacante foi o destaque do Chelsea no Campeonato Inglês com 15 gols e oito assistências em 35 partidas, além de ter sido decisivo na campanha do título da Copa do Mundo de Clubes.

João Pedro fez parte do ciclo da seleção brasileira para a Copa do Mundo, mas mesmo assim ficou fora da convocação final do técnico Carlo Ancelotti. Porém, o atacante continuou valorizado e entrou na mira do Arsenal, da Inglaterra, e do Barcelona, da Espanha, para a próxima temporada.

Arsenal e Barcelona sinalizaram o interesse e estavam dispostos a pagar 100 milhões de euros (R$ 590 milhões) pelo atacante. O Chelsea, no entanto, considera João Pedro um nome "intocável" e, por isso, tratou de renovar o contrato, oferecendo uma valorização salarial.

