Juninho comemora gol pelo Pumas, do México - Divulgação / Pumas

Juninho comemora gol pelo Pumas, do MéxicoDivulgação / Pumas

Publicado 01/08/2026 12:15

Flamengo, teve uma daquelas atuações de gala e das mais inspiradas na carreira. Na noite desta última sexta-feira (31), ele marcou três vezes na goleada de 5 a 1 do Pumas sobre o Juárez, seu primeiro hat-trick como profissional, o que fez a equipe saltar momentaneamente para a vice-liderança do Torneio Apertura, no México.



O primeiro gol do camisa 23, logo aos 18 minutos de jogo, saiu em cobrança de pênalti. Logo depois, aos 22', mais um, aproveitando uma assistência do paraguaio Robert Morales, que ampliaria aos 40'. Donos da casa, o Juárez chegou a diminuir no último lance do primeiro tempo, com José Luis Rodríguez.

Rio - Juninho, ex-atacante do, teve uma daquelas atuações de gala e das mais inspiradas na carreira. Na noite desta última sexta-feira (31), ele marcou três vezes na goleada de 5 a 1 do Pumas sobre o Juárez, seu primeiro hat-trick como profissional, o que fez a equipe saltar momentaneamente para a vice-liderança do Torneio Apertura, no México.O primeiro gol do camisa 23, logo aos 18 minutos de jogo, saiu em cobrança de pênalti. Logo depois, aos 22', mais um, aproveitando uma assistência do paraguaio Robert Morales, que ampliaria aos 40'. Donos da casa, o Juárez chegou a diminuir no último lance do primeiro tempo, com José Luis Rodríguez.

E o show do brasileiro continuaria na etapa final. Logo aos três minutos, após uma sobra na área em vacilo da defesa, deu um drible no goleiro para marcar seu terceiro gol. Na comemoração, fez o gesto do número três com as mãos, registrando um momento único na carreira. No fim, aos 38', o atacante mexicano Guillermo Martínez fechou a goleada.



"Feliz demais por marcar um hat-trick pela primeira vez na carreira. Realmente, é um momento muito especial. Mais importante ainda por ter ajudado a equipe a subir na tabela, depois de termos tropeçado em casa na estreia. Mas conseguimos nos reerguer na rodada passada com uma boa vitória e, hoje, voltamos a ter uma grande atuação. Vamos sempre por mais", disse Juninho.



O Pumas estreou no Apertura com uma derrota de 3 a 0 para o Pachuca, mas se reabilitou frente ao Toluca na sequência, com uma vitória por 2 a 1. Até aqui, o Club Tijuana lidera o campeonato, com sete pontos. O próximo compromisso do time é pela Copa das Ligas, na terça-feira (4), contra o Charlotte FC, dos Estados Unidos.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza