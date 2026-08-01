Juninho comemora gol pelo Pumas, do MéxicoDivulgação / Pumas
O primeiro gol do camisa 23, logo aos 18 minutos de jogo, saiu em cobrança de pênalti. Logo depois, aos 22', mais um, aproveitando uma assistência do paraguaio Robert Morales, que ampliaria aos 40'. Donos da casa, o Juárez chegou a diminuir no último lance do primeiro tempo, com José Luis Rodríguez.
"Feliz demais por marcar um hat-trick pela primeira vez na carreira. Realmente, é um momento muito especial. Mais importante ainda por ter ajudado a equipe a subir na tabela, depois de termos tropeçado em casa na estreia. Mas conseguimos nos reerguer na rodada passada com uma boa vitória e, hoje, voltamos a ter uma grande atuação. Vamos sempre por mais", disse Juninho.
O Pumas estreou no Apertura com uma derrota de 3 a 0 para o Pachuca, mas se reabilitou frente ao Toluca na sequência, com uma vitória por 2 a 1. Até aqui, o Club Tijuana lidera o campeonato, com sete pontos. O próximo compromisso do time é pela Copa das Ligas, na terça-feira (4), contra o Charlotte FC, dos Estados Unidos.
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