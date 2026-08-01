Presidente da Fifa, Gianni Infantino - AFP

Presidente da Fifa, Gianni InfantinoAFP

Publicado 01/08/2026 10:24

mesmo após a Fifa desistir da criação da Fifa Forward Enterprise (FFE), empresa que receberia investimento privado. Em comunicado divulgado neste sábado (1º), a entidade afirmou que a atual liderança da Fifa "perdeu a confiança" da confederação europeia e de "muitos outros membros da família do futebol".



A manifestação foi divulgada um dia depois de a Fifa retirar a proposta do projeto idealizado por Infantino que previa a criação de uma empresa para receber investimentos privados e administrar os ativos comerciais das principais competições da entidade, incluindo a Copa do Mundo.



Embora tenha saudado a decisão de abandonar o projeto, a Uefa deixou claro que considera o episódio um reflexo de problemas mais profundos na gestão da Fifa.



"A Uefa saúda a decisão da Fifa de retirar o plano de vender uma participação nas suas competições - incluindo a Copa do Mundo - a investidores privados", afirmou a entidade.

A Uefa elevou o tom contra Gianni Infantino, empresa que receberia investimento privado. Em comunicado divulgado neste sábado (1º), a entidade afirmou que a atual liderança da Fifa "perdeu a confiança" da confederação europeia e de "muitos outros membros da família do futebol".A manifestação foi divulgada um dia depois de a Fifa retirar a proposta do projeto idealizado por Infantino que previa a criação de uma empresa para receber investimentos privados e administrar os ativos comerciais das principais competições da entidade, incluindo a Copa do Mundo.Embora tenha saudado a decisão de abandonar o projeto, a Uefa deixou claro que considera o episódio um reflexo de problemas mais profundos na gestão da Fifa."A Uefa saúda a decisão da Fifa de retirar o plano de vender uma participação nas suas competições - incluindo a Copa do Mundo - a investidores privados", afirmou a entidade.

Na sequência, porém, endureceu o discurso e cobrou mudanças na forma como a entidade máxima do futebol conduz decisões estratégicas. "Não podemos continuar convivendo com planos secretos, conduzidos às pressas, elaborados por pessoas sem rosto e de benefício duvidoso para o futebol. Precisamos identificar os responsáveis e responsabilizá-los."



A confederação também defendeu uma revisão "profunda e estrutural" da governança da Fifa e afirmou que nenhuma possibilidade deve ser descartada durante esse processo.



O trecho mais incisivo da nota foi direcionado à liderança de Infantino. "A atual liderança da Fifa perdeu não apenas a confiança da Uefa, mas também a de muitos outros membros da família do futebol."



A Uefa ainda relembrou promessas feitas por Infantino durante a campanha que o elegeu presidente da Fifa, em 2016. Segundo a entidade, o dirigente não cumpriu o compromisso de conduzir uma gestão transparente nem de utilizar os recursos da Fifa em benefício do desenvolvimento do futebol. "Em ambas as promessas, ele falhou", escreveu a confederação.



AFC pede mais diálogo

A Confederação Asiática de Futebol (AFC) também se manifestou após a retirada da proposta. Em nota, o presidente da entidade, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, afirmou esperar que futuras iniciativas com potencial para impactar o futebol mundial sejam apresentadas e discutidas "de forma oportuna, transparente e significativa" com as confederações, o Conselho da Fifa, as associações nacionais e os demais envolvidos.



"O futuro do futebol mundial deve ser sempre construído por meio de consultas adequadas, diálogo coletivo e respeito às estruturas de governança já estabelecidas no nosso esporte", afirmou o dirigente.



Shaikh Salman também agradeceu às associações nacionais da Ásia pela "paciência, solidariedade e união" demonstradas durante o debate sobre a proposta, reforçando que a AFC continuará atuando em defesa dos interesses de suas federações filiadas.