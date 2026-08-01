Richarlison celebra gol pelo Tottenham, em amistoso contra o ChelseaSaeed Khan / AFP
O primeiro gol da partida saiu dos pés do italiano Sandro Tonalli, aos 17 minutos do primeiro tempo. Recém-contratado pelo Tottenham, o meio-campista recebeu o passe de Manor Solomon e acertou um belo chute da entrada da área. Ele ainda contou com desvio na defesa para matar o goleiro do Chelsea no lance.
Outro brasileiro que teve destaque no clássico desta manhã foi João Pedro, que causou a expulsão de Kevin Danso nos primeiros minutos do segundo tempo. O camisa 20 forçou o erro do zagueiro e foi derrubado quando sairia cara a cara com o goleiro. Após interromper uma chance clara de gol, o defensor austriaco recebeu o cartão vermelho.
Nos minutos finais do duelo, o Tottenham conseguiu chegar ao gol da vitória mesmo com um jogador a menos. Jamie Donley carregou a bola na entrada da área e chutou rasteiro. A bola carimbou a trave e ficou oferecida para Richarlison, que apenas empurrou para o fundo das redes e garantiu a vitória da equipe. Ele já tinha marcado no amistoso contra o Auckland FC, no dia 26 de julho.
Já o Chelsea tem mais compromissos de pré-temporada. O time de Xabi Alonso encara Juventus, Milan e Johor FC, respectivamente, nos próximos dias. O clube inicia oficialmente a trajetória 2026/27 no dia 24 de agosto, diante do Fulham, pela Premier League, também fora de casa.
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