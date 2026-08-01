O relacionamento entre diretor e atletas é frio e, por muitas vezes, foi necessária a intervenção do presidente BAP para a resolução de alguns assuntos. O problema agora, porém, não está mais somente entre Boto e o elenco.
Há relatos de que alguns jogadores do elenco rubro-negro estão insatisfeitos com o esquema tático implementado pelo treinador Leonardo Jardim e com a forma como são desenvolvidas as atividades diárias no Ninho do Urubu.
Tais insatisfações viraram reflexo do time em campo, que em três partidas oficiais desde a volta da paralisação para a Copa do Mundo rendeu ao clube apenas uma vitória e dois empates, com 55,5% de aproveitamento. Já o líder do Brasileirão, o Palmeiras, desde o retorno, conquistou 66,6% dos pontos disputados e a diferença que antes era de sete pontos, subiu para oito.
As chegadas de Thiago Almada e Luiz Henrique poderiam dar novo gás ao time de Leonardo Jardim na reta final da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Entretanto, há muitas dúvidas sobre a competência de José Boto para concretizar as negociações que já se arrastam há quase um mês.
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