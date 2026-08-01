José Boto, dirigente do Flamengo - Reprodução/Flamengo TV

José Boto, dirigente do FlamengoReprodução/Flamengo TV

Publicado 01/08/2026 11:57 | Atualizado 01/08/2026 11:59

Leonardo Jardim



Aliado a isso, as muitas cobranças que os jogadores consideraram exageradas e fora do tom fizeram o diretor-técnico do Mengão perder o vestiário e o diálogo com os atletas.

Desde o episódio em que lidou com a contratação de, enquanto Filipe Luis ainda era técnico do Flamengo, José Boto não tem a confiança dos jogadores rubro-negros.Aliado a isso, as muitas cobranças que os jogadores consideraram exageradas e fora do tom fizeram o diretor-técnico do Mengão perder o vestiário e o diálogo com os atletas.

O relacionamento entre diretor e atletas é frio e, por muitas vezes, foi necessária a intervenção do presidente BAP para a resolução de alguns assuntos. O problema agora, porém, não está mais somente entre Boto e o elenco.



Há relatos de que alguns jogadores do elenco rubro-negro estão insatisfeitos com o esquema tático implementado pelo treinador Leonardo Jardim e com a forma como são desenvolvidas as atividades diárias no Ninho do Urubu.



Tais insatisfações viraram reflexo do time em campo, que em três partidas oficiais desde a volta da paralisação para a Copa do Mundo rendeu ao clube apenas uma vitória e dois empates, com 55,5% de aproveitamento. Já o líder do Brasileirão, o Palmeiras, desde o retorno, conquistou 66,6% dos pontos disputados e a diferença que antes era de sete pontos, subiu para oito.

