Enzo Maresca no comando do Manchester City em duelo contra a Inter de Milão - May James / AFP

Enzo Maresca no comando do Manchester City em duelo contra a Inter de MilãoMay James / AFP

Publicado 01/08/2026 17:00 | Atualizado 01/08/2026 17:05

Manchester City, na manhã deste sábado (1º), em partida amistosa contra a Inter de Milão. O jogo foi realizado no Kai Tak Sports Park, em Hong Kong, e terminou com empate no tempo normal por 1 a 1. Nos pênaltis, o time italiano conquistou a vitória, por 3 a 1, e levou o Troféu Asahi.



A partida começou com predomínio do time inglês, que abriu o placar com apenas 14 minutos de bola rolando. O jovem Divin Mubama, que retornou de empréstimo do Stoke City, recebeu belo passe de Antoine Semenyo e apenas empurrou para o fundo das redes do goleiro Josep Martínez.



Mas a alegria de Maresca durou apenas seis minutos. Benjamin Pavard estufou as redes de Gianluigi Donnarumma, após passe de Federico Dimarco, e empatou o duelo. Embora seja apenas um jogo amistoso, o camisa 32 da Inter de Mião começou a temporada do mesmo jeito: dando passe para gol. Em 2025/26, foram 18 assistências distribuídas pelo lateral-esquerdo italiano.



As equipes promoveram uma série de mudanças no decorrer da partida e os brasileiros Luis Henrique e Vitor Reis foram acionados por suas respectivas equipes. Enquanto Savinho, que iniciou na equipe titular do City, foi sacado na segunda etapa. Destaque também para o argentino Claudio Echeverri, que está retornando ao gigante inglês após empréstimos sem brilho para Bayer Leverkusen e Girona.

O técnico Enzo Maresca estreou no comando do, na manhã deste sábado (1º), em partida amistosa contra a. O jogo foi realizado no Kai Tak Sports Park, em Hong Kong, e terminou com empate no tempo normal por 1 a 1. Nos pênaltis, o time italiano conquistou a vitória, por 3 a 1, e levou o Troféu Asahi.A partida começou com predomínio do time inglês, que abriu o placar com apenas 14 minutos de bola rolando. O jovem Divin Mubama, que retornou de empréstimo do Stoke City, recebeu belo passe de Antoine Semenyo e apenas empurrou para o fundo das redes do goleiro Josep Martínez.Mas a alegria de Maresca durou apenas seis minutos. Benjamin Pavard estufou as redes de Gianluigi Donnarumma, após passe de Federico Dimarco, e empatou o duelo. Embora seja apenas um jogo amistoso, o camisa 32 da Inter de Mião começou a temporada do mesmo jeito: dando passe para gol. Em 2025/26, foram 18 assistências distribuídas pelo lateral-esquerdo italiano.As equipes promoveram uma série de mudanças no decorrer da partida e os brasileiros Luis Henrique e Vitor Reis foram acionados por suas respectivas equipes. Enquanto Savinho, que iniciou na equipe titular do City, foi sacado na segunda etapa. Destaque também para o argentino Claudio Echeverri, que está retornando ao gigante inglês após empréstimos sem brilho para Bayer Leverkusen e Girona.

A partida terminou em igualdade no tempo normal e o título foi decidido nos pênaltis. Rayan Aït-Nouri, Abdukodir Khusanov e Nico González perderam as cobranças pelo City. Davide Frattesi desperdiçou pela Inter de Milão, mas Piotr Zielinski e os jovens Mattia Mosconi e Matteo Lavelli confirmaram as cobranças e garantiram a vitória dos italianos.



A temporada oficial para Enzo Maresca começa no dia 16 de agosto, na disputa da Supercopa da Inglaterra contra o Arsenal, que será realizada no Millennium Stadium, em Cardiff, no País de Gales. Antes disso, o time tem mais duas partidas amistosas contra a seleção do campeonato da Coreia do Sul, o Team K League, e diante do Atlético de Madrid.



Já a Inter de Milão tem mais dois grandes desafios de pré-temporada: o rival Milan, na próxima quarta-feira (5), e a Juventus, no sábado (8), ambos na Austrália. A primeira partida oficial vai ocorrer no dia 22 de agosto, diante do Monza, pela Série A, no estádio Giuseppe Meazza.