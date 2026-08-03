As investidas do Arsenal para contratar Vini Jr seguem a todo vapor. Agora, foi a vez do técnico da equipe inglesa, Mikel Arteta, "entrar em campo" e mandar uma mensagem ao craque para tentar convencê-lo a sair do time espanhol, conforme o jornalista José Félix Díaz, do 'AS'.
Na ideia de Arteta, Vini seria o grande protagonista do clube londrino, que foi campeão inglês e vice da Liga dos Campeões na última temporada. Este destaque, argumentam os ingleses, não é tão evidente no Real, onde o jogador divide os holofotes com outros atletas.
O brasileiro retomou aos trabalhos nesta segunda-feira (3) com o fim das suas férias, após disputar a Copa do Mundo. Ele se reunirá com representantes da equipe espanhola para definir os próximos passos, e caso não renove, o Real Madrid cogita negociar a sua venda, já que a partir de janeiro ele poderá assinar um pré-contrato com outro time.
'Queremos melhorar'
Recentemente, Arteta despistou sobre o interesse em Vini. "Estamos realmente ativos, tentando melhorar e evoluir a equipe. Isso está claro. Esperamos ter movimentações nas próximas semanas, obviamente, porque queremos melhorar, assim como qualquer outro clube", comentou.
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