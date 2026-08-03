Pela participação no leilão, presença de Neymar em jogo decisivo não está confirmadaRaul Baretta / Santos FC
Entre os principais destaques negociados, estão as chances de encontros com o próprio craque e outras personalidades do esporte, como os lutadores de MMA Charles do Bronx e Alex Poatan, o tenista João Fonseca e o ex-jogador Ronaldo Fenômeno.
A 'ESPN', que irá transmitir o evento, divulgou listas com os itens que serão leiloados e os convidados aguardados no auditório. Os valores serão revertidos ao Instituto Neymar Jr, que impacta mais de 10 mil pessoas.
Confira os objetos leiloados
-Perfil no Instagram do Neymar com publicação nos Stories;
-Final de semana na casa de Neymar em Mangaratiba, encontro com o jogador, transporte de helicóptero e experiência no kartódromo particular (para duas pessoas);
-Partida gamer presencial com Neymar, cadeira Flexform edição limitada e fone de ouvido Aiwa edição especial (experiência para uma pessoa);
-Partida de pôquer com Neymar e a "The Prince Legacy Private Poker Edition" (mesa com 10 cadeiras - edição única e exclusiva);
-Simulador "The Prince Racing" e experiência Nascar com piloto Vitor Genz;
-Experiência exclusiva no Cristo Redentor: visita de 10 pessoas ao nascer do sol com bênção reservada, visita a capela e fotos individuais. Acesso de duas pessoas ao interior do monumento com foto no braço do Cristo Redentor;
-Álbum completo da Copa do Mundo 2026;
-Raquete autografada por João Fonseca e um encontro exclusivo com o atleta (duas pessoas);
-Obra "Exclusive tribute to Neymar Jr.", peça única em homenagem ao legado do maior artilheiro da seleção;
-Treino em quadra de uma pessoa com Ronaldo Fenômeno;
-A Impossible Bottle SGC autografada por Neymar e jantar especial com o jogador do Santos (duas pessoas);
-Grid House Miami Experience no GP de Miami 2027 (quatro pessoas);
-Um dia com Charles do Bronx, experiência com Alex Poatan nos EUA, stories dos lutadores e luvas autografadas por Mike Tyson e Evander Holyfield (duas pessoas);
-Jogar em uma quadra do Rio Open e viver os bastidores do torneio com transfer de helicóptero (jogo para uma pessoa, experiência para duas pessoas);
-Joia "O cetro do Rei Pelé", criada por Pedro Yossef para eternizar o maior jogador da história;
Confira a lista de convidados
-Ana Maria Braga;
-Ana Paula Siebert Justus;
-Bruna Biancardi;
-Carlinhos Maia;
-Celina Locks;
-Celso Portiolli;
-Claudia Leitte;
-Deborah Secco;
-Denilson Show;
-Fausto Silva;
-João Silva;
-Lívia Andrade;
-Márcio Garcia;
-Nadine Gonçalves;
-Neymar Pai;
-Nicolas Prattes;
-Patrícia Poeta;
-Rafaella Santos;
-Ratinho;
-Roberto Justus;
-Rodrigo Faro;
-Roman Shakal;
-Ronaldo Nazário;
-Sabrina Sato;
-Tati Barbieri;
-Thiaguinho;
-Tiago Leifert;
-Tom Cavalcante;
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