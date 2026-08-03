Pela participação no leilão, presença de Neymar em jogo decisivo não está confirmada - Raul Baretta / Santos FC

Pela participação no leilão, presença de Neymar em jogo decisivo não está confirmadaRaul Baretta / Santos FC

Publicado 03/08/2026 09:32





Entre os principais destaques negociados, estão as chances de encontros com o próprio craque e outras personalidades do esporte, como os lutadores de MMA Charles do Bronx e Alex Poatan, o tenista João Fonseca e o ex-jogador Ronaldo Fenômeno. A sexta edição do leilão beneficente de Neymar Jr será realizada nesta segunda-feira (3), a partir das 19h30, no Suhai Music Hall, em São Paulo. O evento, em celebração aos 11 anos do instituto que leva o nome do jogador, terá mais de 15 lotes sorteados.Entre os principais destaques negociados, estão as chances de encontros com o próprio craque e outras personalidades do esporte, como os lutadores de MMA Charles do Bronx e Alex Poatan, o tenista João Fonseca e o ex-jogador Ronaldo Fenômeno.

A cerimônia acontece em meio a uma polêmica: o Santos, time de Neymar, viaja na noite desta segunda-feira para jogar nesta terça-feira (4) contra o Remo, no Pará, pela Copa do Brasil. O jogador não deve fazer o trajeto com a equipe, para que assim, marque presença no leilão. Até agora, o atleta não está garantido na partida, a mais importante do clube na temporada até agora.



A 'ESPN', que irá transmitir o evento, divulgou listas com os itens que serão leiloados e os convidados aguardados no auditório. Os valores serão revertidos ao Instituto Neymar Jr, que impacta mais de 10 mil pessoas.

Confira os objetos leiloados

-Camisa da reedição do tricampeonato de 1970 autografada por Pelé e Neymar;

-Perfil no Instagram do Neymar com publicação nos Stories;

-Final de semana na casa de Neymar em Mangaratiba, encontro com o jogador, transporte de helicóptero e experiência no kartódromo particular (para duas pessoas);

-Partida gamer presencial com Neymar, cadeira Flexform edição limitada e fone de ouvido Aiwa edição especial (experiência para uma pessoa);

-Partida de pôquer com Neymar e a "The Prince Legacy Private Poker Edition" (mesa com 10 cadeiras - edição única e exclusiva);

-Simulador "The Prince Racing" e experiência Nascar com piloto Vitor Genz;

-Experiência exclusiva no Cristo Redentor: visita de 10 pessoas ao nascer do sol com bênção reservada, visita a capela e fotos individuais. Acesso de duas pessoas ao interior do monumento com foto no braço do Cristo Redentor;

-Álbum completo da Copa do Mundo 2026;

-Raquete autografada por João Fonseca e um encontro exclusivo com o atleta (duas pessoas);

-Obra "Exclusive tribute to Neymar Jr.", peça única em homenagem ao legado do maior artilheiro da seleção;

-Treino em quadra de uma pessoa com Ronaldo Fenômeno;

-A Impossible Bottle SGC autografada por Neymar e jantar especial com o jogador do Santos (duas pessoas);

-Grid House Miami Experience no GP de Miami 2027 (quatro pessoas);

-Um dia com Charles do Bronx, experiência com Alex Poatan nos EUA, stories dos lutadores e luvas autografadas por Mike Tyson e Evander Holyfield (duas pessoas);

-Jogar em uma quadra do Rio Open e viver os bastidores do torneio com transfer de helicóptero (jogo para uma pessoa, experiência para duas pessoas);

-Joia "O cetro do Rei Pelé", criada por Pedro Yossef para eternizar o maior jogador da história;

Confira a lista de convidados

-Adriane Galisteu;

-Ana Maria Braga;

-Ana Paula Siebert Justus;

-Bruna Biancardi;

-Carlinhos Maia;

-Celina Locks;

-Celso Portiolli;

-Claudia Leitte;

-Deborah Secco;

-Denilson Show;

-Fausto Silva;

-João Silva;

-Lívia Andrade;

-Márcio Garcia;

-Nadine Gonçalves;

-Neymar Pai;

-Nicolas Prattes;

-Patrícia Poeta;

-Rafaella Santos;

-Ratinho;

-Roberto Justus;

-Rodrigo Faro;

-Roman Shakal;

-Ronaldo Nazário;

-Sabrina Sato;

-Tati Barbieri;

-Thiaguinho;

-Tiago Leifert;

-Tom Cavalcante;