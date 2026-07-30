Esta será a sexta edição do leilão beneficente - Reprodução / Instagram @institutoneymarjr

Esta será a sexta edição do leilão beneficenteReprodução / Instagram @institutoneymarjr

Publicado 30/07/2026 17:05

São Paulo - Em meio a críticas e indefinições, Neymar irá tirar a próxima segunda-feira (3) para "esquecer" o futebol e focar em seu leilão beneficente, promovido pelo Instituto Neymar Jr. Nesta semana, o craque chegou a um acordo com a emissora ESPN para a transmissão do evento, segundo a "Folha de São Paulo".

O leilão, marcado para às 19h30 (de Brasília), em São Paulo, será televisionado pelo canal ESPN 4. Os apresentadores do programa serão os jornalistas esportivos Edu Elias e Lilly Nascimento, dois dos destaques da empresa.

A dupla também fará participações como repórter, entrevistando personalidades e parceiros do Instituto no "tapete verde" do Suhai Music Hall, espaço na zona sul da capital paulista. O leilão será exclusivo para patrocinadores e convidados e, segundo seu Instagram oficial, atingiu o "sold out" e terá casa cheia.

O evento beneficente servirá de comemoração para os 11 anos do Instituto, cuja conta publicou mensagem emocionada. "Será uma noite dedicada ao compromisso coletivo com a transformação social e com a construção de novas oportunidades para milhares de crianças, adolescentes e suas famílias", escreveu.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza