Presidentes da Fifa, Gianni Infantino, e da Concacaf, Victor Montagliani, podem ser rivais em próxima eleição - AFP

Presidentes da Fifa, Gianni Infantino, e da Concacaf, Victor Montagliani, podem ser rivais em próxima eleiçãoAFP

Publicado 03/08/2026 11:05 | Atualizado 03/08/2026 16:52

Executivo e empresário canadense do futebol, Victor Montagliani, 60 anos, surge como principal nome para desafiar Gianni Infantino nas próximas eleições da Fifa . Figura importante durante o processo que antecedeu a realização da recente edição da Copa do Mundo no Canadá, Estados Unidos e México, ele reúne experiência e influência positiva nos bastidores políticos da entidade.

Canadense de ascendência italiana, ele preside a Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe) desde 2016 e ocupa simultaneamente o cargo de vice-presidente da Fifa, posição que lhe garantiu protagonismo nas principais decisões do futebol internacional ao longo da última década.

Natural de Vancouver, Montagliani iniciou sua relação com o futebol como jogador nas categorias amadoras. Defendeu o Grandview Legion de Vancouver e jogou ainda pela equipe principal de Columbus. Ele também competiu no futsal pela seleção canadense. Devido a uma lesão, teve de se aposentar como jogador aos 28 anos.

A interrupção inesperada o levou a outros caminhos. Abraçou a carreira empresarial no setor de seguros e obteve grande sucesso ao construir e desenvolver o que hoje é um dos maiores grupos independentes de empresas de seguros e gestão de riscos do Canadá.

À frente do futebol canadense, teve papel decisivo na organização da Copa do Mundo Feminina de 2015 e participou da modernização administrativa da entidade. Também foi um dos responsáveis por impulsionar a criação da Premier League Canadense e fortaleceu a candidatura conjunta de Canadá, Estados Unidos e México para sediar a Copa do Mundo de 2026.

Montagliani, agraciado com a Medalha da Coroação do Rei Carlos III, foi ainda mais uma vez homenageado quando Vancouver proclamou o dia 12 de setembro como o "Dia de Victor Montagliani", em reconhecimento às suas significativas contribuições para o esporte em Vancouver, em todo o Canadá e no cenário global, bem como à sua liderança na FIFA e na Concacaf.

Victor Montagliani é embaixador do Esporte a Serviço da Humanidade, uma iniciativa do Vaticano fundada pelo Papa Francisco que promove o poder da fé e do esporte como plataforma para o bem social.

Embora ainda não tenha oficializado uma candidatura, Victor Montagliani aparece entre os dirigentes mais influentes da política do futebol internacional. Sua experiência na reconstrução institucional da Concacaf, aliada ao peso conquistado dentro da Fifa e à proximidade da Copa do Mundo de 2026, o coloca no centro das articulações para a sucessão de Gianni Infantino, caso decida entrar na disputa.