Lucas Paquetá foi investigado pela Federação Inglesa de Futebol por três cartões amarelos recebidos no Campeonato Inglês, mas foi inocentado das acusações - Divulgação/Flamengo

Lucas Paquetá foi investigado pela Federação Inglesa de Futebol por três cartões amarelos recebidos no Campeonato Inglês, mas foi inocentado das acusaçõesDivulgação/Flamengo

Publicado 03/08/2026 11:10

Após um início de temporada marcado pelo maior ciclo de investimentos de sua história recente, o Flamengo apresentou uma resposta expressiva em indicadores financeiros. As demonstrações referentes ao segundo trimestre de 2026 mostram que o clube conseguiu reduzir o Endividamento Operacional Líquido (EOL) em R$ 207 milhões, fazendo o indicador cair de R$ 488,1 milhões, registrados em 31 de março, para R$ 281,1 milhões ao fim de junho. Paralelamente, o Rubro-Negro também recompôs seu caixa, recuperando parte da liquidez consumida durante a primeira janela de transferências do ano.



A melhora representa uma mudança importante no cenário observado no primeiro trimestre, quando o Flamengo desembolsou R$ 469 milhões em contratações, luvas, renovações e custos de intermediação — o maior investimento já realizado pelo clube em um único trimestre. Na ocasião, a aquisição de Lucas Paquetá respondeu pela maior parcela do montante, elevando significativamente as obrigações financeiras de curto prazo e pressionando o fluxo de caixa.



Mesmo diante desse cenário, a diretoria sempre sustentou que o aumento do endividamento operacional fazia parte de um planejamento previamente estruturado que seria reduzido ao longo do ano, conforme a entrada das receitas previstas para a temporada.



Os números divulgados agora indicam que essa estratégia começou a produzir resultados. A redução de 42,4% no Endividamento Operacional Líquido demonstra que o clube conseguiu acelerar o recebimento de receitas, reorganizar seu cronograma de pagamentos e fortalecer novamente sua posição de caixa sem recorrer a novas operações de crédito.



Outro ponto considerado positivo é que a recuperação ocorre sem redução significativa dos investimentos no futebol. O Flamengo segue administrando uma das folhas salariais mais altas da América do Sul e mantém um elenco avaliado entre os mais valiosos do continente, preservando competitividade nas principais competições da temporada.



A melhora dos indicadores também reduz a pressão criada após o primeiro trimestre, quando o clube registrou um déficit contábil de R$ 63,9 milhões. Na ocasião, a diretoria explicou que o resultado negativo foi provocado principalmente pela amortização de R$ 92,3 milhões referente aos direitos econômicos dos atletas contratados, efeito que impacta o balanço, mas não representa saída imediata de dinheiro do caixa.



Apesar do elevado volume de investimentos realizado em 2026, o Flamengo continua sustentado por uma estrutura de receitas considerada a mais robusta do futebol brasileiro. Em 2025, o clube atingiu um faturamento bruto recorde de R$ 2,089 bilhões, registrou superávit de R$ 336 milhões e encerrou o exercício com Endividamento Operacional Líquido de apenas R$ 174 milhões, números que permitiram iniciar a atual temporada com capacidade financeira para investir de maneira agressiva no mercado.



Além das receitas provenientes de direitos de transmissão, patrocínios, bilheteria, programas comerciais e exploração do Maracanã, a diretoria também adotou medidas para preservar o fluxo de caixa durante o primeiro semestre. Entre elas, esteve a renegociação do cronograma de pagamento de algumas comissões de empresários e obrigações relacionadas ao mercado de transferências, estratégia utilizada para compatibilizar desembolsos com a entrada de receitas ao longo da temporada.



Internamente, a avaliação é de que a redução do endividamento já no segundo trimestre confirma a eficiência do planejamento financeiro traçado para 2026. O objetivo permanece o mesmo: manter um elenco altamente competitivo sem comprometer a sustentabilidade econômica construída pelo clube nos últimos anos.



Com a recuperação da liquidez e a redução expressiva das obrigações operacionais, o Flamengo chega à segunda metade da temporada em situação financeira significativamente mais confortável do que a observada no encerramento de março.

O cenário reforça a capacidade do clube de continuar investindo, cumprir seus compromissos e manter protagonismo esportivo sem abrir mão do equilíbrio das contas — uma combinação que segue sendo tratada pela diretoria como um dos principais ativos da instituição.