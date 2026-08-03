Pochettino está no comando da seleção norte-americana há quase dois anosReprodução / Instagram
“Trabalhando em conjunto com a Federação de Futebol dos EUA nos últimos dois anos, ficou claro para nós que existe um enorme potencial para fortalecer ainda mais o programa da seleção masculina”, iniciou o treinador.
“A paixão que vivenciamos por parte dos torcedores durante a Copa do Mundo só reforçou nossa crença no que é possível aqui”, complementou.
Na Copa do Mundo de 2026, os Estados Unidos foram os líderes do Grupo D, com seis pontos - venceram Paraguai (4 a 1) e Austrália (2 a 0) e perderam para a Turquia (3 a 2). Na segunda fase, passaram pela Bósnia (2 a 0). A eliminação foi nas oitavas de final, para a Bélgica (4 a 1).
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