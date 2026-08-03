Renato Gaúcho no momento de lazer, na praia da Barra da TijucaReproduçãoX @futebol_info
Aceito para hoje https://t.co/xtkGp2DORM— Peu_MC (@Peu_emici) August 2, 2026
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Renato Gaúcho no momento de lazer, na praia da Barra da TijucaReproduçãoX @futebol_info
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Torcedor encontra Renato Gaúcho na praia, faz pedido inusitado e viraliza
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Ex-atacante, de 42 anos, voltou ao clube carioca passa assumir a função de treinador da equipe sub-20; ídolo já dirigiu times da base do Fortaleza
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Argentino ficou mais próximo do River Plate, enquanto isso, o Rubro-Negro avalia a contratação de apoiador, que atua no futebol dos Estados Unidos
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