Renato Gaúcho no momento de lazer, na praia da Barra da Tijuca - ReproduçãoX @futebol_info

Renato Gaúcho no momento de lazer, na praia da Barra da TijucaReproduçãoX @futebol_info

Publicado 03/08/2026 13:22

Rio - Uma cena inusitada envolvendo o Renato Gaúcho ocorreu no domingo (2), na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O treinador foi abordado por um torcedor do Santos, que pediu uma foto com ele e sua esposa. Porém, junto da recordação, o santista fez um pedido: pediu para o técnico treinar o Peixe.

"Como é que faço para você ir treinar o Santos? Vamos negociar" perguntou o torcedor. Em tom descontraído, o técnico, que está sem clube respondeu: "É com o Neymar ou sem o Neymar?".

Renato Gaúcho é um fã declarado do futebol de Neymar, inclusive, antes da Copa do Mundo declarou que levaria o jogador caso ele estivesse 100% para a competição. Posteriormente, o atleta seria convocado, mas jogou apenas 54 minutos e marcou um gol durante o Mundial.

No ano passado, Renato Gaúcho chegou perto de trabalhar com Neymar. Em junho, o Fluminense negociou um empréstimo para contratar o jogador para a Copa do Mundo de Clubes. Porém, por causa de uma lesão, ele declinou a oferta e priorizou a parte física para a sequência da temporada com o Santos.

Os torcedores se dividiram em relação a declaração. Enquanto uma parcela acredita que o treinador seria uma boa solução para elevar o nível de rendimento da equipe, há uma outra parte desesperançosa sobre qualquer um ajeitar o elenco do Santos, considerando algo utópico.

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*Reportagem do estágio João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza