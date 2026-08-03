Em 2026, Luiz Araújo soma três gols e duas assistências em 25 jogos pelo Flamengo - Daniel Ramalho / AFP

Em 2026, Luiz Araújo soma três gols e duas assistências em 25 jogos pelo FlamengoDaniel Ramalho / AFP

Publicado 03/08/2026 12:53

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O atacante tem apresentado boa evolução no tratamento. Apesar de ter otimismo, a comissão técnica rubro-negra prefere adotar cautela e não pretende apressar o retorno.



Ele se machucou no segundo tempo no amistoso contra o Olimpia, do Paraguai, no dia 17 de julho, durante a pausa para a Copa do Mundo. Na ocasião, sofreu uma falta por trás e levou a pior. O atacante tem apresentado boa evolução no tratamento. Apesar de ter otimismo, a comissão técnica rubro-negra prefere adotar cautela e não pretende apressar o retorno.Ele se machucou no segundo tempo no amistoso contra o Olimpia, do Paraguai, no dia 17 de julho, durante a pausa para a Copa do Mundo. Na ocasião, sofreu uma falta por trás e levou a pior.

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Em 2026, Luiz Araújo soma três gols e duas assistências em 25 jogos pelo Flamengo, sendo apenas 11 entre os titulares. Antes de encarar o Cruzeiro, o Rubro-Negro terá o Vitória pela frente, domingo (9), às 19h30, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em 2026, Luiz Araújo soma três gols e duas assistências em 25 jogos pelo Flamengo, sendo apenas 11 entre os titulares. Antes de encarar o Cruzeiro, o Rubro-Negro terá o Vitória pela frente, domingo (9), às 19h30, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.