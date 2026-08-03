Momento em que Matheus Pereira vê a invasão à sala de exame antidoping - Reprodução / X @DiscordZeiro

Momento em que Matheus Pereira vê a invasão à sala de exame antidopingReprodução / X @DiscordZeiro

Publicado 03/08/2026 14:04

Rio - Em imagens postadas nas redes sociais, alguns torcedores do Cruzeiro mostraram que invadiram o vestiário da Arena Condá após o empate sem gols com a Chapecoense, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil , no último domingo (2). Eles sabiam que Matheus Pereira havia sido selecionado para realizar o exame de antidoping e, então, esperaram para pedir uma foto ao camisa 10.

A cena viralizou principalmente por causa da reação do jogador ao ver a invasão: "Fala craque, passamos por dez policiais só para conseguir tirar foto com você (...)", disse o torcedor. "Claro, tiro a foto com vocês sim, mas vou ser sincero que não sei se vocês podem entrar aqui não", respondeu o atleta.

A CARA DO PEREIRA ENTENDENDO NADA KKKKKKK VSFDKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/m7PaGwKApT — DiscordZeiro (@DiscordZeiro) August 3, 2026 Os internautas questionaram a ética dos torcedores por terem invadido o exame que, por obrigação, deve ser confidencial. Além disso, outro ponto que causou incomôdo foi a ineficiência das barreiras de segurança do estádio, que não conseguiram evitar o encontro. Os internautas questionaram a ética dos torcedores por terem invadido o exame que, por obrigação, deve ser confidencial. Além disso, outro ponto que causou incomôdo foi a ineficiência das barreiras de segurança do estádio, que não conseguiram evitar o encontro.

"Isso é bobeira das grandes! Do jeito que tá o STJD, eles pegam isso aí como invasão e manda uma suspensão no Cruzeiro. Fala sério!", reclamou um torcedor no 'X', o antigo Twitter. Até o momento, a Raposa não se pronunciou sobre o caso.

O jogo de volta entre Cruzeiro e Chapecoense será na quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), no Mineirão. Quem vencer avança às quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.