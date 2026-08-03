Felipe Melo é um dos gestores da SAF do Americano ao lado do sócio Renato ValentimDivulgação/Americano
Felipe Melo sonha alto com o Americano: 'Série A do Brasileiro'
Ex-volante é um dos investidores da SAF do clube de Campos, que acabou de garantir o retorno à primeira divisão do Campeonato Carioca
Vozinha assina contrato com o Colo-Colo, do Chile
Goleiro cabo-verdiano passou por exames médicos nesta segunda-feira (3); ele foi uma das sensações da Copa do Mundo de 2026
Neymar mantém futuro em aberto e não descarta aposentadoria
Ele ressaltou que pretende cumprir o contrato com o Santos e que depois pensará no que vai fazer: 'Até dezembro tem chão'
Flamengo insiste por Thiago Almada, e diretor vai à Argentina
José Boto foi ao país para se reunir pessoalmente com o empresário do jogador; argentino também é alvo do River Plate
Flamengo dá destaque para números de Leonardo Jardim à frente do time
Treinador chegou ao Rubro-Negro no início de março; clube apresentou dados e também valorizou a utilização de Garotos do Ninho
Clube da Série B oficializa contratação de lateral ex-Vasco
Madson, de 34 anos, deixou o Sport recentemente e chega para reforçar a equipe do interior paulista na sequência da competição
Morre o lutador brasileiro Allan 'Puro Osso'
UFC informou que ele foi encontrado 'após sofrer um aparente ataque cardíaco enquanto dormia'; óbito foi declarado no local
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