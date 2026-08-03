Felipe Melo é um dos gestores da SAF do Americano ao lado do sócio Renato Valentim - Divulgação/Americano

Felipe Melo é um dos gestores da SAF do Americano ao lado do sócio Renato ValentimDivulgação/Americano

Publicado 03/08/2026 13:27

planeja voos ainda mais altos e não esconde o grande objetivo do projeto: chegar à elite do futebol brasileiro.

Felipe Melo foi às lágrimas com o título do Americano da segunda divisão do Carioca , sobre o Resende nos pênaltis no sábado (1), no Estádio Ary de Oliveira. Um dos investidores da SAF do clube de Campos dos Goytacazes desde 2025, o ex-jogador viveu a forte emoção e, de cabeça fria,: chegar à elite do futebol brasileiro.

"Temos exemplos como o Nova Iguaçu e o Volta Redonda. O que queremos é criar raízes na elite do futebol carioca, mas nosso sonho é chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Queremos fazer o que o Mirassol está fazendo”, disse Felipe Melo em entrevista à Rádio Tupi.

Felipe Melo quer aumento do investimento

Mas antes dessa meta ousada, há um longo caminho a percorrer. O primeiro é conseguir se manter na Série A1 do Carioca em 2027 e, até, buscar uma vaga em uma competição nacional para 2028.

Para isso, Felipe Melo e seu sócio, Renato Valentim, vão em busca de investimentos para reforçar o time. Um dos possíveis parceiros é a prefeitura de Campos, com reuniões em busca de um patrocínio municipal, além de outros.

Objetivo do Americano para o Carioca de 2027

Além disso, o Americano também quer voltar a jogar em casa. Afinal está atuando no estádio do rival Goytacaz desde a demolição do tradicional Godofredo Cruz, em 2014, enquanto sua nova casa está em construção.

"Esse foi o nosso primeiro passo. O acesso é ótimo para a cidade de Campos. O torcedor pode esperar um Americano forte na primeira divisão (do Carioca) e queremos terminar entre os seis para garantir classificação para a Copa do Brasil", avaliou Felipe Melo.

