Almada em treino do Atlético de MadridDivulgação/ Atletico de Madrid
Flamengo insiste por Thiago Almada, e diretor vai à Argentina
José Boto foi ao país para se reunir pessoalmente com o empresário do jogador; argentino também é alvo do River Plate
Galvão Bueno cita má fase do Flamengo e exalta o Palmeiras
Narrador afirmou que o clube paulista é o 'grande time do momento' no futebol brasileiro; Rubro-Negro é vice-líder da Série A
Gonzalo Plata pode reforçar o Flamengo contra o Vitória
Atacante se recupera de tendinite no joelho direito e já voltou a treinar parcialmente
José Boto comenta negociação por Almada: ‘Não entraremos em leilões’
Diretor de futebol do Flamengo atualizou a situação do meia-atacante, que também tem proposta do River Plate, da Argentina
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Flamengo dá destaque para números de Leonardo Jardim à frente do time
Treinador chegou ao Rubro-Negro no início de março; clube apresentou dados e também valorizou a utilização de Garotos do Ninho
Léo Pereira volta a treinar e deve ficar à disposição no Flamengo
Zagueiro se recupera de edema no joelho esquerdo, participa de atividades sem limitações e pode voltar a jogar
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