Almada em treino do Atlético de Madrid - Divulgação/ Atletico de Madrid

Almada em treino do Atlético de MadridDivulgação/ Atletico de Madrid

Publicado 03/08/2026 22:10 | Atualizado 04/08/2026 15:05

Rio - O Flamengo ainda tenta fechar a contratação de Thiago Almada, do Atlético de Madrid (ESP). O diretor técnico de futebol do clube, José Boto, viajou à Argentina e se reuniu pessoalmente com o empresário do atleta, Agustín Jiménez. A informação foi divulgada primeiro pelo 'ge'.

O português, inclusive, foi ao Monumental, onde assistiu à derrota do River Plate para o Rosario Central por 1 a 0, ao lado do representante do jogador, no domingo (2).

O principal entrave atualmente tem relação com exigências financeiras do atleta e do estafe, segundo o site. O Flamengo quer evitar um leilão e colocou o começo desta semana como prazo limite por uma resposta.

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No futebol brasileiro, Almada foi campeão do Brasileirão e da Libertadores pelo Botafogo em 2024. No início de 2025, ele reforçou o Lyon por empréstimo. Em julho daquele ano, o Atlético de Madrid anunciou a contratação do atleta.

Thiago Almada foi campeão da Copa do Mundo com a Argentina em 2022, no Catar. No torneio deste ano, também esteve com a Albiceleste na campanha do vice.