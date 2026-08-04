Gonzalo Plata em ação durante treino do Flamengo, no CT Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

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Theo Faria
O Flamengo pode contar com o retorno de Gonzalo Plata diante do Vitória, no próximo domingo (9). O atacante, que se recupera de uma tendinite no joelho direito, já voltou a treinar parcialmente e, caso não apresente mais dores, estará à disposição de Leonardo Jardim.
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Ele estava em tratamento no departamento médico desde a goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, no dia 22 de julho. Na ocasião, foi substituído aos 33 minutos do primeiro tempo. De lá para cá, o Rubro-Negro empatou com São Paulo e Internacional, ambos por 1 a 1.

Gonzalo Plata tem sido peça importante no time carioca. Em 2026, soma dois gols e três assistências em 24 jogos, sendo 15 entre os titulares.
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O duelo entre Flamengo e Vitória será às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro ocupa a segunda posição na tabela, com 39 pontos. Quem está na liderança é o Palmeiras, que tem 47 e uma partida a menos.