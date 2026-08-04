Gonzalo Plata em ação durante treino do Flamengo, no CT Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Gonzalo Plata em ação durante treino do Flamengo, no CT Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/08/2026 11:07

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Ele estava em tratamento no departamento médico desde a



Gonzalo Plata tem sido peça importante no time carioca. Em 2026, soma dois gols e três assistências em 24 jogos, sendo 15 entre os titulares. Ele estava em tratamento no departamento médico desde a goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense , no dia 22 de julho. Na ocasião, foi substituído aos 33 minutos do primeiro tempo. De lá para cá, o Rubro-Negro empatou com São Paulo e Internacional, ambos por 1 a 1.Gonzalo Plata tem sido peça importante no time carioca. Em 2026, soma dois gols e três assistências em 24 jogos, sendo 15 entre os titulares.