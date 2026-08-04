Neymar pai e Neymar Jr têm opiniões diferentes - Divulgação

Neymar pai e Neymar Jr têm opiniões diferentesDivulgação

Publicado 04/08/2026 10:45

"Ele (Neymar) acha que hoje a seleção brasileira para ele terminou. Eu não acho, mas ele acha!", afirmou Neymar pai, em leilão beneficente do "Instituto Projeto Neymar Jr".

O craque reagiu a declaração do pai com bom humor: "Não é ele que joga", brincou Neymar. O anuncio do fim do ciclo do camisa 10 na seleção brasileira foi confirmado por ele na semana passada, depois da vitória sobre a Universidad Central de Venezuela (UCV) por 4 a 2, pela Sul-Americana na última quarta-feira (28).

"Acho que meu momento na seleção brasileira já foi. Fiz história ali. Dei meu sangue pela Amarelinha, mas eu acho que não quero mais, não", concluiu.