Neymar pai e Neymar Jr têm opiniões diferentesDivulgação

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Pedro Logato
Rio - Empresário de Neymar, o pai do jogador do Santos, discordou da visão do seu filho em relação ao fim de ciclo na seleção brasileira. O agente do craque afirmou que o camisa 10 ainda poderia, se quisesse, ampliar seu período com a camisa pentacampeã.
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"Ele (Neymar) acha que hoje a seleção brasileira para ele terminou. Eu não acho, mas ele acha!", afirmou Neymar pai, em leilão beneficente do "Instituto Projeto Neymar Jr".
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O craque reagiu a declaração do pai com bom humor: "Não é ele que joga", brincou Neymar. O anuncio do fim do ciclo do camisa 10 na seleção brasileira foi confirmado por ele na semana passada, depois da vitória sobre a Universidad Central de Venezuela (UCV) por 4 a 2, pela Sul-Americana na última quarta-feira (28).
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"Acho que meu momento na seleção brasileira já foi. Fiz história ali. Dei meu sangue pela Amarelinha, mas eu acho que não quero mais, não", concluiu.
 
 