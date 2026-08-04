Paulo Borrachinha vive bom momento no UFC - (Foto: Reprodução/Instagram)

Paulo Borrachinha vive bom momento no UFC (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 04/08/2026 09:00

A disputa pela próxima oportunidade de lutar pelo cinturão dos meio-pesados do UFC ganhou mais um capítulo. Depois das críticas direcionadas a Magomed Ankalaev por sua atuação diante de Bogdan Guskov, no UFC Abu Dhabi, Kenny Florian afirmou que escolheria Paulo Borrachinha como próximo desafiante ao título, priorizando o apelo do brasileiro dentro e fora do octógono.



Durante participação no podcast "Anik & Florian", o ex-lutador e atual comentarista reconheceu que Ankalaev construiu um currículo sólido na categoria, mas destacou que, neste momento, Borrachinha reúne características que podem torná-lo uma opção mais interessante para a organização. Para Florian, o mineiro alia um estilo ofensivo a uma personalidade capaz de atrair a atenção do público.



“Eu iria com Paulo Costa (como próximo desafiante ao cinturão). Isso é exatamente o que a divisão precisa. Eles precisam de um nome, eles precisam de empolgação. Eu não ligo para essa divisão, realmente não ligo. Eu quero, mas não (ligo). E eu preciso de alguém como um Paulo Costa, que tem o perfil ideal, que faz o seu papel, que é hilário nas redes sociais. Mas quando ele luta, ele vai lá e procura o nocaute, e todo golpe que ele lança parece espetacular”, afirmou.



A declaração surgiu poucos dias após Ankalaev superar Guskov por nocaute técnico. Embora o russo tenha conquistado uma vitória dominante, o ritmo do combate dividiu opiniões e gerou críticas entre analistas e fãs, que esperavam uma atuação mais convincente do ex-campeão. Na visão de Florian, esse fator pode influenciar o UFC na escolha do próximo desafiante.



“Ele (Borrachinha) é um atleta incrível, ele sabe como animar o público, e quando ele está no seu melhor, ele é difícil de bater. Eu acho que ele pode roubar esse lugar. Sim, eu acho que Ankalaev provavelmente merece (o title shot) baseado no que ele já fez, mas sabemos que isso é um negócio e o UFC está procurando por caras que vão lá e dão um show, e Costa é esse cara”, completou.