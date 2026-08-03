Nágila e Bianca vão disputar grande prêmio do Jungle Fight - (Foto: Carlos Ventura)

Nágila e Bianca vão disputar grande prêmio do Jungle Fight (Foto: Carlos Ventura)

Publicado 03/08/2026 16:00 | Atualizado 03/08/2026 16:37

A decisão do Fight do Milhão feminino será paulista. Bianca Sattelmayer e Nágila Goku venceram suas semifinais no sábado (1º), no Jungle Fight 154, e disputarão o título do GP dos pesos-palhas (até 52 kg) e o prêmio de meio milhão de reais. Diante de cerca de 10 mil pessoas no Ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, em São Paulo, as duas confirmaram a força das atletas da casa e garantiram presença na grande final, marcada para 24 de outubro, também na capital paulista.



Bianca Sattelmayer vence no detalhe



Na luta principal, a vaga foi definida no confronto mais equilibrado da noite. Bianca Sattelmayer e a carioca Yasmin Guimarães protagonizaram um duelo de detalhes, alternando momentos de domínio ao longo dos três rounds. Bianca assumiu o centro da Arena Jungle desde o início e caminhou para frente durante boa parte do combate, enquanto Yasmin apostava na movimentação e na mudança constante de ângulos. No primeiro assalto, a paulista conectou 14 dos 32 golpes desferidos, contra nove de 30 da adversária, e levou vantagem na trocação.



O segundo round mudou de cenário. Yasmin conseguiu duas quedas, controlou a luta de solo por mais de um minuto e trabalhou as transições no chão. Bianca, porém, evitou o avanço da carioca, recolocou a luta em pé e voltou a crescer na reta final da parcial, quando as duas trocaram golpes no centro do cage e a paulista conectou os ataques mais contundentes. O terceiro assalto voltou a ser parelho, mas Bianca retomou a iniciativa, caminhou para frente e terminou a luta com vantagem nos golpes significativos da parcial (25 a 16). Ao final dos 15 minutos, dois juízes marcaram vitória da paulista e um apontou triunfo de Yasmin, confirmando a classificação de Bianca por decisão dividida.