Nágila e Bianca vão disputar grande prêmio do Jungle Fight (Foto: Carlos Ventura)
Bianca Sattelmayer vence no detalhe
Na luta principal, a vaga foi definida no confronto mais equilibrado da noite. Bianca Sattelmayer e a carioca Yasmin Guimarães protagonizaram um duelo de detalhes, alternando momentos de domínio ao longo dos três rounds. Bianca assumiu o centro da Arena Jungle desde o início e caminhou para frente durante boa parte do combate, enquanto Yasmin apostava na movimentação e na mudança constante de ângulos. No primeiro assalto, a paulista conectou 14 dos 32 golpes desferidos, contra nove de 30 da adversária, e levou vantagem na trocação.
O segundo round mudou de cenário. Yasmin conseguiu duas quedas, controlou a luta de solo por mais de um minuto e trabalhou as transições no chão. Bianca, porém, evitou o avanço da carioca, recolocou a luta em pé e voltou a crescer na reta final da parcial, quando as duas trocaram golpes no centro do cage e a paulista conectou os ataques mais contundentes. O terceiro assalto voltou a ser parelho, mas Bianca retomou a iniciativa, caminhou para frente e terminou a luta com vantagem nos golpes significativos da parcial (25 a 16). Ao final dos 15 minutos, dois juízes marcaram vitória da paulista e um apontou triunfo de Yasmin, confirmando a classificação de Bianca por decisão dividida.
Nágila Goku vira e finaliza
A primeira finalista da noite foi Nágila Goku, empurrada pela torcida paulista. O duelo começou melhor para a mineira Regiane Borges, que pressionou a adversária contra a grade, levou a luta para o chão e controlou boa parte do primeiro round por cima, chegando à meia-guarda antes de Nágila recuperar a posição. Nos instantes finais da parcial, Regiane ainda encaixou uma boa sequência em pé.
Nágila voltou diferente para o segundo assalto. Passou a encontrar os melhores golpes na trocação e chegou a balançar a adversária antes de levar o combate para o grappling. Depois de escapar da primeira tentativa, Regiane não resistiu à segunda guilhotina encaixada pela paulista, que venceu por finalização e garantiu a última vaga na decisão.
A final do Fight do Milhão feminino acontece em 24 de outubro, no Ginásio do Ibirapuera. Bianca Sattelmayer e Nágila Goku disputarão o cinturão da categoria e o prêmio de meio milhão de reais. Na mesma noite, Ernane Pimenta e Fabrício Bakai decidem o torneio dos meio-médios (até 77 kg), completando a disputa do prêmio total de um milhão de reais, dividido igualmente entre os campeões dos torneios masculino e feminino.
Noite também definiu novos desafiantes
Além das semifinais do GP, o Jungle Fight 154 definiu dois novos desafiantes ao cinturão. Entre os pesos-pesados, o baiano Weslley Alec precisou de apenas 16 segundos para nocautear Guilherme Lazzarini. Uma ponteira no queixo derrubou o adversário, e uma sequência de golpes levou à interrupção imediata do árbitro. Agora, Weslley disputará o título contra o também baiano André Monstro, atual campeão da divisão.
Nos pesos-moscas, o paulista Willians "Jubila" Nogueira confirmou o bom momento ao finalizar Francisco Assis com uma chave de braço em apenas 39 segundos. O resultado credenciou o atleta à disputa de cinturão contra o mineiro Wagner Reis.
Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail elogiou a performance das quatro semifinalistas e destacou a política de igualdade adotada pela organização desde a criação do Fight do Milhão.
"As quatro atletas deram um show. Foram lutas que levantaram o público e mostraram por que o MMA feminino brasileiro merece cada vez mais espaço. Desde o esboço do Fight do Milhão, decidimos que mulheres e homens disputariam exatamente a mesma premiação. Essa igualdade é um compromisso do Jungle Fight. Também faço um agradecimento especial à primeira-dama Regina Nunes, madrinha do MMA feminino em São Paulo. Foi dela o pedido para que todas as fases do GP feminino fossem realizadas na cidade”.
Wallid também agradeceu o apoio recebido da Prefeitura de São Paulo para a realização do evento.
"Quero agradecer ao prefeito Ricardo Nunes, ao vereador George Hato e ao secretário municipal de Turismo, Gustavo Lopes. São homens públicos que acreditam no esporte como ferramenta de inclusão social e trabalham para que São Paulo continue sendo a capital do MMA”.
A primeira-dama Regina Nunes parabenizou as finalistas e destacou o desempenho de todas as atletas que participaram do GP.
"Parabéns a todas as meninas do Fight do Milhão. Vocês deram um grande espetáculo e mostraram a força do MMA feminino. Agora esperamos todos de volta a São Paulo no dia 24 de outubro para a grande final”.
Confira abaixo todos os resultados do evento:
Jungle Fight 154
Ginásio Mauro Pinheiro, Ibirapuera, São Paulo (SP)
Sábado, 1 de agosto de 2026
Fight do Milhão
Bianca Sattelmayer venceu Yasmin Guimarães por decisão dividida (30-27, 28-29, 29-28)
Nágila Goku venceu Regiane Borges por finalização a 2min31s do R2
Demais lutas
Weslley Alec venceu Guilherme Lazzarini por nocaute técnico aos 16s do R1
Willians “Jubila” venceu Francisco Assis por finalização aos 39s do R1
Enderson Brasil venceu Enzzo Bastos por decisão unânime (triplo 28-27)
Paulo Cezar Araújo venceu Lucas Schmidt por finalização a 1min55s do R1
Rodrigo “Digão” Ramos venceu Rian Souza da Costa por finalização a 4min02s do R1
Bryce de Camargo venceu Marcelo Gabriel da Silva por finalização a 3min01s do R1
Fernando “Gorila” venceu Leonardo Barros por finalização a 1min18s do R2
Rafael dos Santos venceu Gabriel Rickson por decisão unânime (29-26, 29-27, 29-27)
Guilherme Costa venceu Luiz Felipe Chagas por decisão unânime (triplo 29-27)
Pedro “San” Henrique venceu Gabriel Marinho por finalização a 1min17s do R1
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