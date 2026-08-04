José Boto, dirigente do Flamengo - Divulgação / Flamengo

José Boto, dirigente do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 04/08/2026 09:10

O Flamengo segue empenhado em fechar uma das principais contratações da atual janela de transferências. O alvo da vez é Thiago Almada, meia da seleção argentina e do Atlético de Madrid, tratado internamente como prioridade para reforçar o setor de criação da equipe comandada por Leonardo Jardim.



Nos últimos dias, diversas informações apontam para uma intensificação das tratativas conduzidas pelo diretor técnico José Boto. O dirigente assumiu pessoalmente a condução das negociações, mantendo contato direto com representantes do atleta e com o clube espanhol na tentativa de acelerar um acordo.



Contatos frequentes entre as partes e um trabalho intenso nos bastidores, com o dirigente rubro-negro indo até Buenos Aires para realizar as tratativas junto a Agustin Jimenez, empresário de Thiago Almada, marcaram as últimas rodadas de negociações.



O Flamengo acredita que o projeto esportivo apresentado ao argentino é um dos principais diferenciais da negociação. Almada, que inicialmente priorizava permanecer no futebol europeu, passou a considerar com maior atenção um retorno ao futebol sul-americano diante da escassez de propostas que atendessem às suas expectativas no Velho Continente.



A disputa, entretanto, permanece aberta. O River Plate, que continua tentando convencer o meia a retornar ao futebol argentino, apresentou uma proposta considerada competitiva. Ainda assim, a diretoria rubro-negra demonstra confiança na capacidade financeira do clube e no planejamento esportivo apresentado ao jogador, considerado um dos nomes ideais para elevar o nível técnico do elenco.



Publicamente, Boto adotou cautela ao comentar o assunto. O dirigente confirmou que existem conversas em andamento, mas ressaltou que ainda não há um acordo definitivo e que qualquer investimento será realizado dentro da política de responsabilidade financeira do Flamengo. Segundo ele, o clube não pretende ultrapassar seus limites orçamentários apenas para concluir uma contratação.



Enquanto os últimos detalhes seguem sendo discutidos, o Flamengo mantém a expectativa de chegar a um entendimento com o Atlético de Madrid e com o estafe do jogador nos próximos dias. Internamente, a avaliação é de que Almada representa uma oportunidade de mercado rara, reunindo qualidade técnica, experiência internacional e potencial para assumir protagonismo imediato no elenco rubro-negro.