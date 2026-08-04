Funeral de Baresi contou com milhares de pessoas em Milão, na Itália - Stefano Rellandini / AFP

Funeral de Baresi contou com milhares de pessoas em Milão, na ItáliaStefano Rellandini / AFP

Publicado 04/08/2026 09:41





A cerimônia também reuniu nomes históricos do time rubro-negro: Paolo Maldini, Marco Van Basten, Daniele Massaro e Alessandro Costacurta foram alguns dos que estiveram no local. A atual diretoria do clube também foi ao funeral.



O caixão deixou a igreja sob muitos aplausos e uma frase que marcou a carreira do antigo zagueiro, entoada por todos: “Só existe um capitão”. Uma multidão de torcedores se reuniu nesta terça-feira (4) para se despedir de Franco Baresi, que faleceu no dia 31 de julho, aos 66 anos . Ele foi um dos maiores ídolos da história do Milan e do futebol italiano. As pessoas marcaram presença em frente à Basílica de Santo Ambrósio, em Milão, na Itália, para prestar homenagem ao ex-jogador.A cerimônia também reuniu nomes históricos do time rubro-negro: Paolo Maldini, Marco Van Basten, Daniele Massaro e Alessandro Costacurta foram alguns dos que estiveram no local. A atual diretoria do clube também foi ao funeral.O caixão deixou a igreja sob muitos aplausos e uma frase que marcou a carreira do antigo zagueiro, entoada por todos: “Só existe um capitão”.

A trajetória de sucesso

Franco Baresi dedicou sua vida inteira a defender o Milan. O zagueiro estreou como profissional em abril de 1978, sob o comando de Nils Liedholm. Desde então, disputou 719 partidas com a camisa rubro-negra, conquistou três Ligas dos Campeões, duas Copas Intercontinentais, seis Campeonatos Italianos, três Supercopas da Europa e quatro Supercopas da Itália.



Além disso, fez parte do elenco que venceu a Copa do Mundo 1982. Depois, se tornou um dos pilares do lendário time que dominou o continente ao vencer as Ligas dos Campeões de 1988/89, 1989/90 e 1993/94. Ele se aposentou em junho de 1997.

A despedida de Franco Baresi