Neymar analisou postura de parte da mídia durante leilão beneficente do ‘Instituto Projeto Neymar Jr.’Reprodução / Instagram @institutoneymarjr
"Boa parte da imprensa vai adoecer todos os jogadores. É a profissão mais conhecida no Brasil, é a mais atacada. Então, eu acho que tem que tomar um pouco mais de cuidado com as palavras, com as notícias que soltam, porque a maioria delas não tem verdade", disparou o meia-atacante.
"O psicológico do jogador é forte, o meu eu acho que é bem forte por sinal. Mas nem todos são assim, uns sofrem mais, outros sofrem menos. Então, só peço que se responsabilizem mais pelas suas palavras, porque é muito fácil ter um microfone na mão e falar o que quer", completou.
Depois de participar do evento, Neymar estará à disposição para o duelo entre Santos e Remo, nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de ida terminou empatada em 0 a 0. Sendo assim, quem vencer avança. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.