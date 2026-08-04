Neymar analisou postura de parte da mídia durante leilão beneficente do ‘Instituto Projeto Neymar Jr.’ - Reprodução / Instagram @institutoneymarjr

Neymar analisou postura de parte da mídia durante leilão beneficente do ‘Instituto Projeto Neymar Jr.’Reprodução / Instagram @institutoneymarjr

Publicado 04/08/2026 08:16 | Atualizado 04/08/2026 08:19

"O psicológico do jogador é forte, o meu eu acho que é bem forte por sinal. Mas nem todos são assim, uns sofrem mais, outros sofrem menos. Então, só peço que se responsabilizem mais pelas suas palavras, porque é muito fácil ter um microfone na mão e falar o que quer", completou.Depois de participar do evento, Neymar estará à disposição para o duelo entre Santos e Remo, nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de ida terminou empatada em 0 a 0. Sendo assim, quem vencer avança. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.