Neymar Jr. e Bruna Biancardi trocam beijinhos na 6ª edição do Leilão do Instituto Neymar Jr. - Clayton Felizardo / Brazil News

Neymar Jr. e Bruna Biancardi trocam beijinhos na 6ª edição do Leilão do Instituto Neymar Jr.Clayton Felizardo / Brazil News

Publicado 04/08/2026 08:09 | Atualizado 04/08/2026 08:30

Rio - Com a presença de famosos , a 6ª edição do Leilão do Instituto Neymar Jr. aconteceu no Suhai Music Hall, em São Paulo, nesta segunda-feira (3). O evento teve mais de mil convidados, começou com cerca de duas horas de atraso e contou com apresentações de Thiaguinho e Claudia Leitte.

fotogaleria

"É um orgulho enorme fazer essa festa em prol do Instituto. Esse é o maior gol da minha carreira, pelas vidas que a gente transforma", disse Neymar no evento.

Entre os lotes leiloados estavam: fim de semana na casa de Neymar em Mangaratiba, com passeio de helicóptero, encontro com o jogador e experiência no kartódromo; Raquete autografada e encontro com João Fonseca; Treino e experiência exclusiva com Ronaldo Nazário; Camiseta do Barcelona autografada por Messi, Suárez e Neymar; Experiência Grid House Miami durante o GP de Miami 2027; Camiseta da reedição do tricampeonato mundial de 1970 autografada por Pelé e Neymar Jr.; e mais.

Um dos grandes destaques da noite foi Mavie, filha do jogador com a influenciadora Bruna Biancardi - que está grávida. A pequena deu um show de fofura, interagiu com as pessoas, cantou e até mandou beijinhos. "Ela está doida para aparecer na televisão", disse o craque durante uma entrevista.

Neymar e Bruna, que trocaram beijinhos durante a noite, também estavam acompanhados da filha Mel. Davi Lucca, fruto da antiga relação do atacante com Carol Dantas, impressionou pela educação.

Um dos convidados do leilão, Carlinhos Maia comentou que a internet do local não estava funcionando bem. "Internet péssima. Amanhã eu posto o álbum para vocês verem", avisou. O influenciador, inclusive, arrematou a raquete do tenista João Fonseca por mais de R$ 168 mil.

Parça de Neymar, Thiaguinho foi uma das grandes atrações da noite e animou os convidados ao som dos maiores sucessos. O craque, entretanto, não pôde conferir o show do amigo, já que deixou o leilão mais cedo devido ao compromisso com o Santos, que enfrenta o Remo na Copa do Brasil nesta terça-feira (4). Claudia Leitte também se apresentou no leilão e cantou sua nova música, "O Motivo Pra Vencer".

Neymar se despediu mais cedo do leilão beneficente para se concentrar pro jogo de hoje com o Santos. pic.twitter.com/ZhaYwFnlsY — njdeprê - marlon (@njdmarlon) August 4, 2026

Os valores arrecadados durante o leilão serão integralmente destinados à manutenção e expansão dos programas oferecidos pelo instituto, que atualmente atende cerca de 3 mil crianças e adolescentes, entre 7 e 17 anos, além de seus familiares.