De férias, Sheila Mello passeia por Roma com vestido de crochêReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Sheila Mello compartilhou, nesta segunda-feira (3), registros das férias que passa em Roma, na Itália. Para um passeio pela capital italiana, a dançarina apostou em um vestido de crochê e mostrou alguns momentos da viagem nas redes sociais. 
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De férias, Sheila Mello passeia por Roma com vestido de crochê - Reprodução Instagram
De férias, Sheila Mello passeia por Roma com vestido de crochê - Reprodução Instagram
De férias, Sheila Mello passeia por Roma com vestido de crochê - Reprodução Instagram
De férias, Sheila Mello passeia por Roma com vestido de crochê - Reprodução Instagram
De férias, Sheila Mello passeia por Roma com vestido de crochê - Reprodução Instagram


Na legenda da publicação, a artista contou que a cidade superou suas expectativas. "Entre um 'Andiamo!' e outro, Roma foi me surpreendendo", escreveu.

Sheila também revelou como tem aproveitado os dias de descanso ao lado da amiga Isnara. "Muita caminhada, aperol, papos sem pressa com amiga Isnara, muita beleza e a certeza de que algumas cidades não se visitam... se vivem", afirmou.

Aos 48 anos, a dançarina costuma compartilhar com os seguidores registros de viagens, treinos e momentos da rotina.