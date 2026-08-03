De férias, Sheila Mello passeia por Roma com vestido de crochêReprodução Instagram
Na legenda da publicação, a artista contou que a cidade superou suas expectativas. "Entre um 'Andiamo!' e outro, Roma foi me surpreendendo", escreveu.
Sheila também revelou como tem aproveitado os dias de descanso ao lado da amiga Isnara. "Muita caminhada, aperol, papos sem pressa com amiga Isnara, muita beleza e a certeza de que algumas cidades não se visitam... se vivem", afirmou.
Aos 48 anos, a dançarina costuma compartilhar com os seguidores registros de viagens, treinos e momentos da rotina.
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