De férias, Sheila Mello passeia por Roma com vestido de crochê - Reprodução Instagram

De férias, Sheila Mello passeia por Roma com vestido de crochêReprodução Instagram

Publicado 03/08/2026 18:30 | Atualizado 03/08/2026 18:31

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Na legenda da publicação, a artista contou que a cidade superou suas expectativas. "Entre um 'Andiamo!' e outro, Roma foi me surpreendendo", escreveu.Sheila também revelou como tem aproveitado os dias de descanso ao lado da amiga Isnara. "Muita caminhada, aperol, papos sem pressa com amiga Isnara, muita beleza e a certeza de que algumas cidades não se visitam... se vivem", afirmou.Aos 48 anos, a dançarina costuma compartilhar com os seguidores registros de viagens, treinos e momentos da rotina.