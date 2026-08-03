Gretchen raspa a cabeça antes de transplante capilar por alopecia - Reprodução Instagram

Gretchen raspa a cabeça antes de transplante capilar por alopeciaReprodução Instagram

Publicado 03/08/2026 17:34 | Atualizado 03/08/2026 17:38

Rio - Gretchen surpreendeu os seguidores ao raspar a cabeça durante uma transmissão ao vivo, nesta segunda-feira (3), antes de iniciar um transplante capilar em Vitória, no Espírito Santo. A cantora convive com uma alopecia agressiva e decidiu compartilhar todo o processo nas redes sociais.

Na véspera do procedimento, a artista explicou que recebeu propostas de diferentes clínicas ao longo dos últimos anos, mas preferiu esperar até se sentir preparada para realizar o transplante. "Tomei a decisão e, amanhã, vai ser o transplante capilar com o doutor Marcelo porque é o médico em quem eu confio. Recebi milhares de propostas para fazer o transplante, mas não estava preparada psicologicamente", afirmou.

Embora o especialista tenha sugerido preservar parte dos fios, Gretchen contou que optou por raspar completamente a cabeça por vontade própria. "Ele sugeriu fazer sem raspar, mas pensei: 'De que adianta deixar um cabelinho aqui atrás e o resto raspado?'. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, faço de verdade. Vai crescer tudo junto e com mais força", explicou.

A cantora também disse que espera encorajar outras mulheres que enfrentam a queda de cabelo, seja por alopecia ou em decorrência de tratamentos de saúde. "Quero incentivar todas as mulheres, principalmente as que têm alopecia ou passaram por um câncer e estão sem cabelo. Minha alopecia é agressiva e vocês acompanharam toda a minha perda de cabelo", declarou.

Durante a live, Gretchen retirou a lace que costumava usar e mostrou a raspagem antes do início do procedimento. Segundo o médico Marcelo Moreira, responsável pela cirurgia, a artista será submetida a um transplante fio a fio, realizado sobre a área que já recebeu micropigmentação, com anestesia local.