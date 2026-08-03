Daniella Cicarelli aproveita dia de praiaReprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Rio – Daniella Cicarelli, de 47 anos, compartilhou registros das férias na Indonésia nas redes sociais, neste domingo (2). A apresentadora está em viagem pelo país asiático acompanhada do marido, Guilherme Menge. Entre as imagens, ela aparece aproveitando praias, conhecendo a região, e visitando restaurantes. Ela também mostrou momentos junto ao amado e em passeio de moto. 

Na publicação, ela relatou pequena aventura para chegar em uma praia vazia. "Momento ostentação do dia: para chegar aonde eu estou, é preciso atravessar uma maré em que a onda bate até, mais ou menos, na altura da cintura. Ninguém animou, mas eu animei, não sei se isso é bom ou ruim. Então, estou com um lugar só para mim e os surfistas", disse.

Cicarelli, ainda, contou sobre preocupação em relação ao retorno, caso a maré subisse. "Confesso que estou com um pouquinho de medo porque se a maré subir, eu não tenho por onde sair (risos). Esta é a minha ostentação do dia, um lugar vazio”.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa