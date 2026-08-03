Nanda Costa estaria vivendo romance com Emilie Rey - Reprodução/Instagram

Nanda Costa estaria vivendo romance com Emilie ReyReprodução/Instagram

Publicado 03/08/2026 11:20

Rio - Nanda Costa compartilhou uma série de fotos usando um biquíni que pertence a Emilie Rey e aumentou os rumores de que estaria vivendo um romance com a ex-namorada de Francisco Gil. A atriz está solteira desde o fim do relacionamento com Lan Lanh em fevereiro

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"Minha gata me emprestou o biquíni dela. Verde perereca. Meio tanga, meio asa-delta. Olhei e pensei: 'Nem pensar'. Ela disse que ficou lindo e fez essas fotos... Eu usei, postei e agora ela acha que eu devia usar sempre. E mês que vem ainda faço 40. Será que chegou a hora?", brincou na legenda.