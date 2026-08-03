Nanda Costa estaria vivendo romance com Emilie ReyReprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Nanda Costa compartilhou uma série de fotos usando um biquíni que pertence a Emilie Rey e aumentou os rumores de que estaria vivendo um romance com a ex-namorada de Francisco Gil. A atriz está solteira desde o fim do relacionamento com Lan Lanh em fevereiro
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Nanda Costa publicou fotos usando biquíni asa-delta - Reprodução/Instagram
Nanda Costa apareceu com biquíni emprestado por Emilie Rey - Reprodução/Instagram
Nanda Costa estaria vivendo romance com Emilie Rey - Reprodução/Instagram
Nanda Costa - Reprodução/Instagram
"Minha gata me emprestou o biquíni dela. Verde perereca. Meio tanga, meio asa-delta. Olhei e pensei: 'Nem pensar'. Ela disse que ficou lindo e fez essas fotos... Eu usei, postei e agora ela acha que eu devia usar sempre. E mês que vem ainda faço 40. Será que chegou a hora?", brincou na legenda. 
As especulações sobre o suposto envolvimento de Nanda Costa e Emilie Rey começaram quando as duas viajaram para Paris, na França. Embora não tenham aparecido em fotos juntas, os internautas perceberam que a atriz e a diretora visitaram os mesmos locais e compartilharam registros semelhantes.